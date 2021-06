DOC/ Mai mulți angajați din cadrul „Moldpres” acuză administrația instituției de „abuz de putere” și pe directorul instituției că „nu se prezintă la muncă”. Reacția directorului: „Sunt în birou, trimiteți un procuror să mă verifice”

Mai mulți angajați din cadrul Agenției Informaționale de Stat „Moldpres” (I.P Moldpres A.I.S.) acuză administrația instituției că face angajări pe criterii de rudenie și interese personale.

Acuzațiile se conțin într-o scrisoare expediată pe adresa redacției ZdG. În scrisoare, mai mulți angajați din cadrul „Moldpres” o acuză pe președinta Consiliului de Administrație a AIS „Moldpres”, Ina Railean, care este angajată a Cancelariei de Stat, „de abuz de putere” menționând că aceasta ar fi angajat cel puțin două prietene, dar și pe mama și nașa ei în cadrul „Moldpres”.

Tot aici, în scrisoare, petiționarii acuză că directorul „Moldpres”, Andrei Volentir, care este și membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), nu se prezintă la muncă și de când a preluat portofoliul de director „nu a organizat nicio ședință cu angajații Agenției”.

Ziarul de Gardă publică scrisoarea integrală, fără nicio intervenție, primită de la angajații „Moldpres”, document pe care aceștia nu l-au semnat, solicitându-ne să le fie păstrat anonimatul menționând că „nu își pot dezvălui identitatea din motiv că sunt intimidați și persecutați”.

ZdG a contactat părțile vizate în această scrisoare pentru reacții și, la fel, publică răspunsurile lor integrale.

Scrisoarea anonimă a unor angajați „Moldpres”:

În scrisoarea expediată, autorii susțin că, din 2019, de când Andrei Volentir, care în prezent este și membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a ajuns la conducerea „Moldpres”, în cadrul instituției „a început un haos”. Aceștia susțin că Volentir nu se prezintă la muncă, iar de când a venit în funcția de director al instituției nu a făcut nicio ședință cu angajații.

Solicitat de ZdG, directorul „Moldpres”, Andrei Volentir, și membru CEC, a calificat scrisoarea drept „o bârfă”. Cât despre acuzațiile privind faptul că nu se prezintă la locul de muncă, Volentir ne-a comunicat că „la moment se află în biroul lui și dacă vrem să ne convingem de acest fapt să trimitem un procuror ca să verifice”.

„La bârfe nu dau reacții. Scrisorile anonime sunt calificate ca bârfe. Extraordinar, sunt uluit de ceea ce aud. Eu nu am cuvinte. Eu acum sunt în biroul meu de lucru, trimiteți un procuror să mă verifice. Moldpres este subordonată Guvernului, în calitate de fondator este Cancelaria de Stat în numele Guvernului. Cancelaria de Stat poate să dea aceste calificative. Dacă este cineva nemulțumit poate să se plângă la Cancelaria de Stat, dacă era vorba despre o plângere reală și nu de bârfe. În cazul dat, dacă s-au adresat la un ziar independent, eu consider că este o provocare. Dacă este vorba despre un drept, despre un salariat care este prejudiciat de cineva – sunt instanțele corespunzătoare conform ierarhiei, se merge cu petiție și se plânge. De ce să vorbim despre niște bârfe?”, a declarat directorul „Moldpres”, Andrei Volentir.

Potrivit responsabililor din cadrul CEC, Andrei Volentir este membru nepermanent la CEC, fapt care îi permite să dețină și alte funcții.

Tot în scrisoare, angajații „Moldpres”, instituție aflată în subordinea Cancelariei de Stat, o acuză pe președinta Consiliului de Administrație, Ina Railean, că și-ar fi angajat două prietene, pe mama sa și nașa în cadrul „Moldpres”.

Solicitată de Ziarul de Gardă, Ina Railean a negat toate acuzațiile care i se aduc în scrisoarea anonimă și a recomandat angajaților „Moldpres”, care au expediat scrisoarea, că „în cazul în care au pretenții să semneze petiția”.

„În primul rând, eu nu comentez. În al doilea rând, eu sunt angajata Cancelariei de Stat și eu nu pot să fac abuz de serviciu într-o instituție („Moldpres”) unde eu nu sunt angajată. Eu sunt reprezentantă în consiliu. Eu ca și membru și reprezentant al Consiliului nu mă implic în activitatea instituției. Aceeași angajați care eu nu știu ce problemă au – ori se fac într-o ureche, ori cum pot să indic eu ceva directorului? Toată activitatea Consiliului și toate deciziile sunt semnate, toate discuțiile din cadrul ședințelor Consiliului sunt contrasemnate în procese verbale, totul este documentat. Haideți să fim serioși. Cum pot eu ca și angajat, unde eu am raportul de serviciu, am o fișă de post în care sunt indicate atribuțiile de serviciu, eu nu am timp să dau niște explicații. De ce eu trebuie să spun acum că nu sunt fina lui Vicol? Ce treabă am eu cu domnul care nu-l cunosc, de ce trebuie să cobor la niște, nici nu știu cum să le calific, și nici nu-mi permit. Eu fiind șefă la direcția acte guvernamentale verific conformitatea juridică a actelor normative și lucrez cu fapte concrete. Nu este treaba mea. Cum poți să spui că eu ca și președinte al Consiliului am influență? Eu îmi fac activitatea încadrată în prevederile stabilite la punctul cutare în statut. Eu nu angajez, nu arăt cu degetul. Eu chiar nu vreau să comentez despre ceva ce nu cunosc, eu pe Vicol nu-l cunosc. Juridic nu au nici o fondare acuzațiile acestea. Ca și Consiliu noi nu ne implicăm în angajări. Dar dacă au pretenții să-și semneze petiția”, a declarat Ina Railean.