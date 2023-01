DOC Guvernul R. Moldova a aprobat crearea Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în transporturi

Cauzele accidentelor și incidentelor în transportul aerian, feroviar și naval vor fi investigate de o autoritate independentă. Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 25 ianuarie, crearea Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în transporturi.

Potrivit reprezentanților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), Biroul va organiza, va conduce și va coordona activitatea de investigație tehnică privind siguranța evenimentelor în transportul aerian, feroviar și naval.

Totodată, autoritatea va întocmi rapoarte preliminare și finale în care vor fi stabilite cauzele și circumstanțele în care s-au produs evenimentele în transport și va emite recomandări privind siguranța.

Reprezentanții MIDR menționează că în prezent, în țara noastră nu există o autoritate independentă de investigare a evenimentelor în transporturi din punct de vedere al siguranței, care ar avea scopul prevenirii acestora.

„De regulă, la investigarea unui eveniment cu generarea prejudiciului, participă organul de urmărire penală, care are misiunea de a stabili vinovatul în producerea evenimentului, nu și a veni cu recomandări privind evitarea unor astfel de evenimente în viitor”, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Astfel, prin crearea Biroului de Investigare „va fi sporită capacitatea statului de a investiga evenimentele din transporturi, fapt ce va contribui la îmbunătățirea siguranței în transporturi, dar și la prevenirea producerii accidentelor și incidentelor”, susțin reprezentanții MIDR, potrivit cărora, prin crearea Biroului va fi armonizat cadrul legal național la normele europene.

Potrivit Hotărârii de Guvern cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Biroului de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi, autoritatea va realiza următoarele funcții:

1) în domeniul aviației civile:

a) realizează investigația accidentelor aeronautice, incidentelor aeronautice şi incidentelor aeronautice grave produse pe teritoriul Republicii Moldova;

b) realizează investigația accidentelor aeronautice, incidentelor aeronautice şi incidentelor aeronautice grave cu implicarea unor aeronave înmatriculate în Republica Moldova;

c) emite recomandări privind siguranța și urmărește implementarea acestora în vederea prevenirii unor evenimente similare;

2) în domeniul transportului feroviar:

a) realizează investigația incidentelor feroviare, accidentelor feroviare şi accidentelor feroviare grave produse pe teritoriul Republicii Moldova;

b) realizează investigația accidentelor feroviare grave cu implicarea materialului rulant înregistrat sau întreţinut de o întreprindere feroviară autorizată în Republica Moldova;

c) emite recomandări privind siguranța și urmărește implementarea acestora în vederea prevenirii unor evenimente similare;

3) în domeniul transportului naval:

a) realizează investigația accidentelor navale, accidentelor navale grave şi accidentelor navale foarte grave produse în apele teritoriale şi pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova;

b) realizează investigația accidentelor navale care implică nave aflate sub pavilionul Republicii Moldova;

c) realizează investigația accidentelor navale care implică interese majore ale Republicii Moldova;

d) emite recomandări privind siguranța și urmărește implementarea acestora în vederea prevenirii unor evenimente similare.

Publicitate