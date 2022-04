DOC/ „Copilul meu a fost omorât. Cum să trăiesc cu aceasta?” Concluziile expertizei medico-legale în cazul familiei de medici care acuză alți medici de malpraxis

Expertiza medico-legală în cazul familiei de medici care acuză alți medici de malpraxis, istorie relatată de ZdG în luna iunie a anului trecut, a demonstrat că există o„legătură cauzală directă între acțiunile medicului și cauza decesului nou-născutului”. Potrivit medicilor legiști, copilului care a trăit 10 ore și 45 de minute, „i-a fost cauzat traumatism cranio-cerebral grav”, soldat cu deces.

Totodată, medicii legiști au depistat date contradictorii incluse în fișa medicală. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Medicii au statut de bănuit, dar nu sunt de acord cu concluziile prezentate de către Centrul de Medicină Legală și continuă să activeze.

În iunie 2021, ZdG vă prezenta drama prin care a trecut familia Stadnic-Corcodel. Atunci, Elena Stadnic-Corcodel, medic în urgențe medicale, și Marin Corcodel, medic anesteziolog-reanimatolog, acuzau alți medici de la Spitalul Clinic Municipal nr.1 „Gheorghe Paladi” din Chișinău de malpraxis.

Potrivit lor, medicii care au asistat la nașterea fiului lor ar fi admis mai multe erori medicale, nu ar fi respectat protocolul medical, ceea ce s-a soldat cu moartea copilului lor.

Publicitate

„Complicație severă, neadmisibilă, periculoasă pentru viață”

Între timp, în luna septembrie, experții de la Centrul de Medicină Legală (CML) au constatat „traumatism obstetrical manifestat prin traumă cranio-cerebrală ce a fost cauzată în urma aplicării ventuzei obstetricale în mod necorespunzător”, fapt pe care îl invoca și Elena Stadnic-Corcodel, după decesul copilului.

Medicii legiști accentuează că anume acest procedeu, aplicat incorect, a cauzat decesul nou-născutului. „În urma aplicării ventuzei obstetricale în mod necorespunzător, a prezentat o complicație severă, neadmisibilă, periculoasă pentru viață, din care considerente în asemenea cazuri se califică ca vătămare gravă, soldată cu deces, care se află în legătură cauzală directă cu acțiunile medicilor”, se arată în raportul de expertiză judiciară.

Totodată, expertiza mai dezvăluie date contradictorii incluse în fișa medicală referitoare la bătăile cordului fetal, starea fătului și a colului uterin. „Aceste constatări trezesc dubii referitor la obiectivitatea consemnărilor în partograma existentă, care, fără rezultatele investigațiilor instrumentale (CTG) confirmative, este una subiectivă”, scrie în raportul de expertiză judiciară.

„Acest traumatism cranio-cerebral a fost cauzat prin aplicarea în mod necorespunzător a ventuzei obstetricale, din care considerente, între consecințele acțiunilor medicului implicat în aplicarea ventuzei și cauza decesului nou-născutului, se constată o legătură cauzală directă”, se precizează în document.

„A doua ventuză – risc de traumatism fetal inacceptabil de mare”

Publicitate

Tot medicii legiști mai constată că a doua tracție cu ventuza a fost fatală. Despre asta vorbea anterior și Elena Stadnic-Corcodel.

Soții Corcodel, 2021

„În asemenea cazuri, cu prezența la făt a semnelor de suferință fetală evidentă, și în lipsa progresului în coborârea căpșorului la prima tracție cu ventuza, ce indică că acesta se află la nivel superior nivelului spinelor iliace, este indicată operația cezariană în defavoarea nașterii vaginale asistate, deoarece riscul traumatismului fetal este inacceptabil de mare. Acest traumatism și a avut loc în cazul Stadnic-Corcodel”, subliniază medicii legiști.

„Complicațiile apărute pot fi explicate prin deciziile incorecte, care nu au fost adoptate în conformitate cu situațiile obstetricale real existente”, se mai arată în raportul de expertiză judiciară.

„Instrumentele de asistență au fost utilizate în mod necorespunzător, provocând sângerări în spațiul subgaleal, provocând complicații grave prin dezvoltarea șocului hipovolemic și CID-sindromului, ceea ce a și cauzat decesul nou-născutului”, susțin medicii legiști.

„Copilul meu a fost omorât”

Chiar dacă expertiza medico-legală i-a dat dreptate și a confirmat „acuzațiile” Elenei împotriva medicilor care au asistat-o la naștere, acest fapt nu o bucură, ci îi creează și mai multă durere și frică.

„Copilul meu a fost omorât. Cum să trăiesc cu aceasta? Cum să trăiesc cu durerea și starea de vină pe care o port pentru Teodor? Acum, când expertiza medico-legală demonstrează clar că acțiunile Lilianei Ioncu au cauzat decesul copilului meu, mă întreb ce drept moral are aceasta să primească nașteri în continuare și să se comporte așa, de parcă nimic nu s-a întâmplat? Mi-e frică pentru mămicile ce ajung să nască alături de ea”, spune Elena.

„Dar vreau să se facă dreptate, medicii vinovați să răspundă conform legii. Aceasta nu îmi va ușura durerea și golul ce m-a cuprins, dar o să-mi ușureze sentimentul de vinovăție” accentuează ea. Elena mai spune „că nu le va permite medicilor să facă mișmașuri”. „Ni s-a spus așa, prin alte voci, că ei oricum o să ne prostească, așa cum au oamenii și legăturile lor”, susține Elena.

A fost deschis dosar penal. Medicii au statut de bănuit, dar nu sunt de acord cu rezultatele expertizei

În luna iunie a anului trecut, când am mers la discuții cu Iurie Crasiuc, directorul Spitalului Clinic Municipal nr. 1, acesta se arăta convins că soții Corcodel nu vor fi de acord cu rezultatele expertizei medico-legale. Acum însă, medicii acuzați sunt cei care declară că nu acceptă rezultatele expertizei, afirmă Sergiu Țară, ofițerul de urmărire penală care instrumentează dosarul penal deschis pe acest caz.

Iurie Crasiuc, director Spitalul Clinic Municipal nr. 1, Chișinău

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica ne-a informat că, la 16 iulie 2021, la câteva săptămâni după ce ZdG a scris despre acest caz, a fost pornită o cauză penală, în temeiul bănuielii rezonabile de comitere a infracțiunii prevăzute de art. 213 lit. b) din Codul penal, care prevede drept pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenței medicale

Încălcarea din neglijenţă a regulilor sau metodelor de acordare a asistenței medicale, dacă aceasta a cauzat:

b) decesul pacientului.

„Medicii care au statut de bănuit în cadrul anchetei nu pot fi eliberați din funcție”

Publicitate

Am trimis o solicitare de informații către administrația Spitalului Clinic Municipal nr.1, prin care am cerut un comentariu referitor la concluziile expertizei judiciare și la faptul că medicii vizați nu sunt de acord cu rezultatele ce-i incriminează. Totodată, am ținut să aflăm dacă medicii care au statut de bănuit își continuă activitatea în cadrul maternității.

Într-un răspuns pentru ZdG, administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” anunță că nu a luat cunoștință cu expertiza medico-legală. „Instituția nu a făcut cunoștință cu expertiza medico-legală privind cazul Stadnic-Corcodel, astfel nu putem comenta cele invocate”, se arată în răspunsul remis pentru ZdG. La alte întrebări instituția a răspuns, făcând trimitere la prezumția de nevinovăție.

„Medicii care au statut de bănuit în cadrul anchetei nu pot fi eliberați din funcție, or, în cazul dat nu a fost demonstrată vinovăția lor, de fapt, nu există o hotărâre judecătorească irevocabilă pe acest caz”, precizează administrația instituției medicale.

„Vă rog frumos să nu mă mai sunați”

Am contactat-o și pe Liliana Ioncu. Medicul a refuzat să comenteze rezultatele expertizei medico-legale. Pentru precizie, publicăm dialogul propriu-zis.

Liliana Ioncu, medic obstretician-ginecolog

ZdG: Expertiza medico-legală invocă că nou-născutul a fost traumatizat în timpul nașterii prin acțiunile incorecte ale medicului, ceea ce i-a cauzat decesul. Cum comentați?

L.I. : Dvs. v-ați expus data trecută. Nu ați așteptat niciun răvaș din partea mea. Nu am ce discuta cu dvs.

ZdG: Cum nu am așteptat? Tocmai că am așteptat și ulterior am venit la spital pentru a nu publica, fără poziția medicilor.

L.I. : Nu ați așteptat să am o reacție la ceea ce se publică. Vă rog frumos să nu mă mai sunați. Ați publicat în ziar ceea ce ați considerat dvs. Așa că vă doresc să fiți sănătoasă și să aveți grijă de dvs.

*În iunie 2021, după câteva săptămâni în care Spitalul Clinic Municipal nr. 1 nu a dat curs solicitării de informații remise de către ZdG, am mers să discutăm cu administrația instituției. Atunci am contactat-o în mod repetat și pe Liliana Ioncu, dar medicul nu a răspuns apelurilor și mesajelor redacției. Deși atunci am lăsat datele noastre de contact directorului Iurie Crasiuc, ca medicii implicați să ne contacteze, nimeni nu ne-a telefonat. Ulterior, după ce articolul fusese publicat, administrația IMSP Spitalului Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” a remis către ZdG un răspuns în care preciza că informația solicitată conține date cu caracter personal și poate fi eliberată doar familiei Stadnic-Corcodel sau la interpelarea motivată a organului de urmărire penală.

În prezent, nu există o statistică oficială sau studii privind amploarea fenomenului malpraxisului medical în R. Moldova. Nu există o lege a malpraxisului care să-i protejeze atât pe pacienți, cât și pe medici.

Publicitate