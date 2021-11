DOC/ Autoritățile municipale anunță Programul acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă

Primăria municipiului Chișinău a publicat joi, 25 noiembrie, Programul acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice dedicate sărbătorilor de iarnă desfășurate în capitală.

Potrivit primarului general al capitalei, Ion Ceban, startul sărbătorilor de iarnă va fi dat, pe 1 decembrie, cu inaugurarea pomului de Crăciun și a iluminatului de sărbătoare.

„În fiecare sector sunt stabilite mai multe locații unde vor fi amenajate zonele pentru locuitori și vizitatori: cu brazi, figurine și diverse elemente. Toate cercurile din oraș, rondurile, unde anterior abunda în spiritul publicității, vor fi amenajate cu decorații. Aleile și scuarurile vor îmbrăca straie de sărbătoare. Drumurile naționale, dar și trotuarele, la fel, vor fi împodobite. Am îndemnat și permitem tuturor agenților economici să-și amenajeze spațiul de lângă activitățile pe care le dețin: restaurante, oficii, cafenele, diverse localuri. La fel, există mai multe locații unde am solicitat și am ajuns la un acord cu agenții economici ca ei să amenajeze spațiile în fața oficiilor, clădirilor. Pe teritoriul Chișinău au fost identificate mai multe locații unde vor fi amplasate târgurile de Crăciun, cu păstrarea distanței fizice, a normelor de sănătate publică (…). Și în acest an vom avea mai multe troleibuze împodobite. Cât privește centrul orașului și pomul de Crăciun, ați văzut că a început amenajarea bradului care se află, tradițional, în Scuarul Catedralei. Tot acolo va fi amenajat și acel orășel de Crăciun cu toate decorațiunile, așa cum ne-am obișnuit de doi ani de zile”, a declarat primarul capitalei în cadrul unei conferințe de presă.

Adresele locațiilor din sectoare, unde vor fi amenajate zone pentru activitățile dedicate sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou:

Anul trecut, în perioada 1 decembrie – 14 ianuarie, au fost amenajați pomi de Crăciun și în sectoarele orașului, inclusiv: în scuarul Complexului memorial „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire”, din bd. Moscovei; în Parcul „Alunelul”, Calea Ieșilor; aleea bd. Mircea cel Bătrân, intersecție cu str. Petru Zadnipru – la rond; aleea bd. Mircea cel Bătrân, intersecție cu str. Alecu Russo; aleea bd. Mircea cel Bătrân, intersecție cu str. Igor Vieru; Havuzul Pietonal, bd. Decebal, 22; scuarul Preturii Botanica, str. Teilor, 10, bd. Dacia, intersecție cu str. N. Zelinschi; șos. Muncești, 400; Scuarul „Mihai Dolgan”, str. Bulgară, 43; Scuarul „Mihai Eminescu”; Scuarul Medicilor, str. V. Dokuceaev, 11, Scuarul „Doina și Ion Aldea Teodorovici”; Scuarul CC „UNIC”.