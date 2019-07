Din 1 iulie, indemnizația pentru îngrijirea copilului nu va fi suspendată chiar dacă părinții vor reveni la muncă

Începând cu 1 iulie 2019, părții care beneficiază de indemnizație pentru îngrijirea copilului, însă decid să revină la muncă înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, vor putea primi în continuare atât indemnizația lunară, cât și salariul.

Potrivit noilor modificări, dacă părinții se angajează ori își reiau activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, indemnizația nu va fi suspendată până la expirarea acestui concediu, beneficiarul primind în același timp și salariul.

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2020, dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi realizat opțional, și anume:

– de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului – în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare an;

– de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani a acestuia, în cuantum de 60% – pentru primul an și în cuantum de de 30 % – pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. La alegerea acestei opțiuni, pentru perioada după împlinirea vârstei de 2 ani – până la împlinirea vârstei de 3 ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.

Începând cu 1 iulie 2019 a fost simplificat și modul de determinare a bazei de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani.

Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), baza de calcul al indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale. În cazul în care asiguratul pe parcursul celor 12 luni calendaristice premergătoare lunii survenirii riscului asigurat nu a realizat venit asigurat pentru că s-a aflat în concediu de maternitate şi/sau în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, cuantumul indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se stabileşte din baza de calcul în al cărei temei s-au calculat aceste indemnizaţii pentru copilul precedent, inclusiv în cazul în care a beneficiat de anumite plăţi unice pe parcursul acestor concedii.

Potrivit noilor modificări, în cazul persoanelor asigurate pentru care lipseşte baza de calcul la stabilirea indemnizaţiei de maternitate, baza de calcul o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, iar cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, reprezintă cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului în cazul persoanei asigurate.

Asiguratul care se află în concediul pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului de la data acordării concediului şi până la vârsta de trei ani a copilului la toate unităţile în care desfăşoară activităţi.

De menţionat, că potrivit prevederilor legale, după expirarea concediului de maternitate, în baza unei cereri scrise, mamelor asigurate li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani, din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul în care mama nu utilizează concediul respectiv, acesta poate fi acordat în baza unei cereri în formă scrisă tatălui copilului, ori unuia din bunici sau tutorelui.