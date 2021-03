Deputatul democrat Ion Leucă a fost vaccinat anti-COVID, la Glodeni: „Medicul de familie m-a chemat să mă vaccinez”

Deputatul Partidului Democrat din Moldova (PDM) Ion Leucă s-a vaccinat împotriva noului coronavirus vineri, 26 martie, la Glodeni. Asta deși nu face parte din categoriile care sunt imunizate în această perioadă, conform Planului Național de Imunizare împotriva COVID-19.

Solicitat de Ziarul de Gardă, deputatul democrat ne-a spus că s-a vaccinat zilele trecute la inițiativa medicului de familie, „din cauza unor comorbidități”.

„Procedura a fost următoarea, eu când am devenit deputat în Parlamentul R. Moldova nu m-am scos de la evidența de la medicul de familie din Glodeni, deoarece nu m-am pus la evidență la Policlinica Guvernului sau unde se mai pun acum alți demnitari de stat. Respectiv, am rămas în teritoriu la evidență. În toamna anului 2019 și în vara anului 2020 am avut două pneumonii destul de severe, în afară de acest lucru, eu am diabet zaharat din anul 2010 și eram în lista persoanelor cu risc sporit la COVID-19 din cauza comorbidităților pe care le am. Nu a fost inițiativa mea să mă vaccinez”, a spus Leucă pentru ZdG.

Deputatul democrat susține că s-a vaccinat cu Pfizer, „cu o doză care putea să fie pierdută”.

„În perioada 16 noiembrie – 16 decembrie 2020, am stat la tratament la Spitalul Clinic Republican cu COVID. Ulterior, am avut un tratament post-COVID, care s-a derulat până zilele astea. M-am dus la Policlinică, la medicul de familie, să dau niște analize la recomandarea medicilor. Viorica Ciobanu, medicul meu de familie mi-a propus să mă vaccinez, dar nu cu un vaccin preferențial. Până la urmă, am fost vaccinat cu vaccinul Pfizer. Eu am fost vaccinat cu o doză care poate să fie pierdută, fiindcă ei mi-au zis că dacă n-o să administrăm vaccinul respectiv, pur și simplu se va pierde. Eu vreau să vă zic că eu absolut nici cu un gând meschin sau să fac abuz de statutul pe care îl am la moment. Nu am avut intenția respectivă, deoarece dacă e să vorbim despre alternative în cazul dat, eu mai sunt și cetățean al României. Am putut să mă vaccinez la orice centru din țara-mamă. Dacă nu mă înșel am fost vaccinat pe 26 martie”, a mai spus Leucă pentru ZdG.