De astăzi, R. Moldova și Ucraina sunt parte a rețelei de energie electrică a Europei

R. Moldova și Ucraina au finisat procesul de sincronizare la rețeaua europeană de energie electrică ENTSO-E, anunță autoritățile R. Moldova.

Comisara europeană pentru energie, Kadri Simson, afirmă că proiectul a dat dovadă de o cooperare și o determinare extraordinară din partea tuturor celor implicați.

UE va continua să sprijine Ucraina în sectorul energetic, susține comisara europeană pentru energie, asigurând fluxurile inverse de gaze către țară și livrarea de aprovizionare cu energie.

The electricity grids of #Ukraine & #Moldova have been successfully synchronised with the Continental European Grid. This will help🇺🇦to keep their electricity system stable & lights on. It is a historic milestone for our relationship – in this area, Ukraine is now part of Europe!