Cum vor arăta noile bilete pentru călătoria cu troleibuzul

De luni, 1 iulie, va fi pus în circulație un nou model de tichete pentru călătoria cu troleibuzul. Potrivit autorităților, noile modele dispun de elemente de securitate sporită, în comparație cu cele de tip vechi, pentru a reduce posibilitatea de falsificare.

Inițiativa are drept scop diminuarea pierderilor din neacumularea surselor financiare în urma comercializării biletelor falsificate.

Pentru tipărirea tichetelor din bugetul întreprinderii s-au cheltuit 430 mii lei.

Noul model de bilete pentru troleibuz, cu dimensiunea de 29×47 mm, este confecționat din hârtie de ziar de nuanță cenușie și conține elemente iridiscente printate, pentru a nu putea fi reproduse.

Potrivit autorităților, pe parcursul ultimelor 12 luni au fost înregistrate 24 cazuri, unde au fost depistate peste 4 mii de bilete falsificate.

În același context, pe 27 mai curent, primarul interimar al capitalei, Ruslan Codreanu, a anunțat pe Facebook că au fost lansate procedurile de licitație pentru selectarea companiei care să implementeze proiectul privind taxarea electronică în transportul public din capitală.