Cum (nu) răspund judecătorii constituționali, întrebați pentru cine au votat la funcția de președinte al CC

Numirea deputatului socialist Vladimir Țurcan în funcția de președinte al Curții Constituționale a stârnit un val de critici din partea mai multor actori politici. Prim-ministra Maia Sandu, la rândul ei, a declarat că acesta este „un lucru grav care știrbește și mai mult încrederea în unica instituție de jurisdicție constituțională din țară”.

Șefa Executivului a mai precizat că are dubii rezonabile să presupună că votarea a fost viciată, motiv pentru care solicită fiecărui judecător al Curții Constituționale să spună public pentru vine și-a dat votul.

Alegerea noului președinte al CC a avut loc astăzi, 19 august, iar pentru funcția respectivă au fost înaintate două candidaturi: Vladimir Țurcan și Liuba Șova. În urma procedurii de vot, pentru Țurcan și-au dat votul patru judecători.

În această ordine de idei, i-am contactat telefonic pe noii judecători constituționali, pentru a afla pentru cine dintre cei doi candidați și-au dat votul.

Noul președinte al CC, Vladimir Țurcan, a declarat că nu comentează declarațiile Maiei Sandu.

„Noi trebuie să fim cei care asigură principiul de separare a puterilor în stat. Suntem o Curte Constituțională independentă. Ce ține de solicitarea dumneaei, ea contravine legii, pentru că votarea este secretă. Cei care doresc, lasă să spună, dacă vor să spună, dar votarea, repet, este secretă. Nimeni nu cunoaște cine și pentru cine a votat”, a spus Vladimir Țurcan.

Judecătoarea Liuba Șova, candidată și ea la funcția de președinte al CC, a menționat că și-ar dori să spună public pentru cine și-a dat votul, însă acest lucru ar însemna că încalcă legea și, respectiv, ar trebui să renunțe la mandatul de judecător al CC.

„Eu cu plăcere aș spune pentru cine am votat. Eu nu aș vedea o problemă, dar legislația interzice divulgarea secretului deliberării și votului. Eu trebuie să las mandatul ca să spun pentru cine am votat. Ca persoană, aș deschide pentru cine am votat. Care e secretul și problema? Este o autoritate prea în atenția societății, este prea mare interesul și eu aș merge pentru un vot chiar public. Ca persoană, mi-aș dori asta să fac”, a precizat Liuba Șova.

Și ceilalți judecători de la Curtea Constituțională au avut răspunsuri similare.

„Este o hotărâre luată de Curte în sala de consiliu. Eu aș putea să spun că am înaintat o candidatură și am votat pentru acea candidatură”, a spus Nicolae Roșca.

„Conform Legii cu privire la Curtea Constituțională, votul este secret și nu poate fi divulgat”, a comentat scurt Eduard Ababei.

„Articolul 136 din Constituție, alineatul 3, stabilește foarte clar că președintele CC se desemnează prin vot secret. Prin urmare, orice divulgare a votului reprezintă o încălcare a obligațiilor judecătorilor CC. Nu avem cum, or vom încălca obligațiunile constituționale”, a menționat și judecătorul Serghei Țurcan.

Judecătoarea Domnica Manole nu a răspuns la apelurile telefonice pentru a ne oferi o reacție. Ulterior, aceasta revenit cu o reacție în care a precizat: „Există secretul deliberării pe care nu pot să-l divulg. Divulgarea secretului deliberării este temei de revocare a mandatului”.

Vladimir Țurcan a fost ales în funcția de președinte al Curții Constituționale prin vot secret, pentru un termen de trei ani.

Noua componență a Curții Constituționale este formată din judecătorii Liuba Șova, Nicolae Roșca, Serghei Țurcan, Eduard Ababei, Domnica Manole și Vladimir Țurcan.