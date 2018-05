Cum explică CEC faptul că Publika TV a prezentat rezultatele alegerilor înainte de publicarea oficială a acestora

În seara zilei de 20 mai, după închiderea secțiilor de votare, postul privat Publika TV a prezentat în regim real primele rezultate ale alegerilor locale noi din Chișinău, înainte ca acestea să fie prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC). În context, câteva instituții de presă din Republica Moldova, printre care și Ziarul de Gardă, au expediat o solicitare către președinta CEC, Alina Russu, pentru a afla cum și de ce a fost posibilă o asemenea situație. În replică, Publika TV și CEC au declarat că nu a fost aplicat un tratament privilegiat, iar cifrele au fost accesibile tuturor.

Potrivit datelor lansate de Publika, la numărarea a 7% din procesele-verbale, Ion Ceban acumula circa 40% din voturi, Andrei Năstase – 31%, iar Silvia Radu – 20%.

Astfel, câteva instituții de presă au constatat că „site-ul postului de televiziune privat Publika TV a prezentat în regim real primele date cu rezultatele alegerilor înaintea autorității electorale, păstrând în totalitate designul și însemnele specifice ale Comisiei Electorale Centrale și ale Alegerilor Locale Anticipate 2018” și au cerut „explicații oficiale despre cum a fost posibil ca o singură instituție media să aibă acces exclusiv la datele CEC înainte de prezentarea lor oficială, situație care i-a pus în condiții inegale pe toți reprezentanții mass-media, dar și stabilirea unui mecanism clar și exact prin care orice instituție media să aibă acces egal și corect la toate datele prelucrate de către Comisia Electorală Centrală”.

Prin urmare, în răspunsul oficial la sesizare, președinta CEC, Alina Russu, precizează că „datele preliminare au fost difuzate atât în cadrul consiliilor electorale de circumscripție ale municipiilor Chișinău și Bălți, cât și prin intermediul comunicatelor de presă, live-urile pe pagina oficială www.cec.md și pe pagina CEC de pe facebook.com”.

„Dat fiind faptul că informația difuzată nu prezenta nicidecum un caracter ascuns, adresele de pe care se publicau datele nu au fost secretizate. Acestea puteau fi vizualizate prin „apăsarea” butonului din dreapta a mouse-ului pe pagina www.cec.md și selectarea opțiunii „view page source”. Respectiv, o inspectare și analiză elementară a codului paginii permitea foarte simplu identificarea și preluarea ulterioară a acestor adrese, ceea ce unele instituții media au și făcut-o”, se mai arată în răspunsul CEC.

Și Publika TV a venit cu o reacție, menționând că „datele prezentate în direct pe site-ul Publika.md şi la Publika TV sunt cifre oficiale, accesate de pe site-ul CEC şi luate din codul-sursă al acestui portal, accesibil tuturor”.

„Aceste adrese au putut fi accesate de oricine care are o minimă pregătire tehnică. Mai mult, faptul că Publika TV şi Publika.md au fost primele instituţii media care au difuzat aceste informaţii arată că am fost mai bine organizaţi şi mai bine pregătiţi, nicidecum că am fost în vreun fel avantajaţi de cineva”, se precizează în reacția oficială a instituției.

La 20 mai au avut loc alegeri locale noi în șapte localități, inclusiv în municipiile Chișinău și Bălți.

În Chișinău, Ion Ceban, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Andrei Năstase, președintele Partidului Politic „Demnitate și Adevăr” au obținut cele mai multe voturi. Cei doi se vor întâlni peste două săptămâni, la 3 iunie, în al doilea tur de scrutin.

Autor: Nicoleta Braghiș, stagiară