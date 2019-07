Confidențial pentru 3 ani: Cum s-a ales Poșta Moldovei cu 2 milioane de lei din distribuția de teste și glucometre pentru diabetici

Poșta Moldovei și CNAM – două instituții care nu trebuiau să aibă nicio legătură cu distribuția de dispozitive pentru diabetici, au semnat un contract pe care s-au obligat să-l țină secret timp de trei ani. Redacția Sanantate Info scrie că CNAM a plătit 2 milioane de lei pentru împachetarea, sortarea și distribuirea pachetelor cu glucometre, teste și lanțete către aproximativ 100.000 de beneficiari. A doua figurantă de prisos – Poșta Moldovei – s-a ales cu 2 milioane de lei, asumându-și responsabilitatea livrării coletelor.

Așadar, CNAM și Poșta Moldovei au luat decizia de a împărți câteva milioane de lei inutil ca să facă ceea ce trebuia să facă gratuit și medicul – să împartă glucometre și teste către pacienți, dar și să-i consulte și să-i ajute atunci când au dileme de utilizare a dispozitivului.

Redacția Sănătate INFO a intrat în posesia contractului semnat de Poșta Moldovei și CNAM. Potrivit acestuia, CNAM, ca beneficiar, s-a angajat să achite Poștei Moldovei, în calitate de prestator, 2.000.000 de lei, echivalentul a aproximativ 100.000 de euro, pentru serviciile de: ambalare, sortare și transportare a coletelor către pacienții cu diabet. Cum s-a ajuns la această sumă? S-a înmulțit suma de 20 de lei stabilită pentru un colet la cei presupus 100.000 de oameni la care trebuie să ajungă pachetele.

Astfel, Poșta Moldovei, s-a angajat să livreze toate coletele în termen de 60 de zile de la primirea listelor cu pacienți. Sănătate INFO precizează însă că au fost înregistrare numeroase cazuri când cutiile nu au ajuns la destinatari. Mai mult, oamenii nici nu au fost informați de către poștași că au colete de ridicat. Aceștia au fost nevoiți să sune singuri, apoi să se ducă să le ia tot singuri.

Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în Republica Moldova numărul persoanelor cu diabet zaharat este în creștere. În anul 2017 erau luați la evidență 104.749 bolnavi de diabet cu 8.098 mai mult decât în 2016, dintre care 20% sunt bolnavi de diabet de tip 1 și 80 % de tip 2, dintre care 400 sunt copii.

