Citiți joi în ZdG

În ediția din 18 iulie a Ziarului de Gardă aflați cum au ajuns două persoane cu datorii de milioane la stat după ce au fost implicate în niște tranzacții în numele unei companii imobiliare.

Joi citiți despre două lumi opuse, de pe două maluri ale Nistrului, legătura între care face bacul de la Molovata. Tot mâine aflați și despre soarta unei profesoare cu o experiență de peste 30 de ani care locuiește într-o construcție dărâmată, pentru că legea din R. Moldova nu este de partea sa.

În paginile EXCLUSIV găsiți un interviu cu primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu.

Mâine aflaţi cum se descurcă alergenii în această perioadă în lupta contra ambroziei, dar și ce întreprind organele competente pentru a soluționa această problemă.

Actual: Sute de mii de lei a cheltuit Guvernul Filip pentru florile naturale livrate zilnic

Politic: Cât a fost recuperat din miliardul furat?

Viaţa redacţiei: Au refuzat să o interneze în spital pe motiv că suferă de tulburări psihice

Reporter special: Bacul de la Molovata: Între două Moldove

Dosar: Milionari în documente, datori pe viață în realitate

Trăind de gardă: În acest stat, nu s-a găsit o locuință pentru un pedagog

Exclusiv: Interviu cu Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia: „Plahotniuc nu era nici unionist, nici în Rusia nu ne-ar fi dus. Am fi ajuns cu el într-o barcă spartă la mijlocul unui lac fără ieșire la mal”

Aneta Grosu: Adieri de vânt electoral

Alina Radu: Cum nu trebuie să fie o guvernare

Petru Grozavu: Divorț în septembrie?