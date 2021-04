Ciocoi: Nici astăzi nu am văzut un document oficial din partea Federației Ruse care să vină cu o confirmare oficială referitor la donația de vaccinuri Sputnik V

Premierul intermar al R. Moldova, Aureliu Ciocoi, susține că deocamdată nu a văzut niciun document oficial din partea Federației Ruse care să confirme oficial donația de vaccinuri Sputnik V. Declarația a fost făcută în această seară în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.

„Nici astăzi nu am văzut un document oficial din partea partenerilor din Federația Rusă care să vină cu o confirmare oficială referitor la donația unui număr exact de vaccinuri Sputnik V pentru R. Moldova. Există un fond în Federația Rusă care gestionează vaccinurile din Rusia inclusiv colegii de la MSMPS sunt în contact direct cu reprezentanții acestui fond. Știu că se lucrează, știu că Federația Rusă calculează numărul declarat de donații. În momentul în care va fi acumulată cantitatea respectivă, bănuiesc că vom purcede la discuții concrete privind livrarea acestui vaccin”, a menționat Ciocoi.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) a precizat marți, 6 aprilie, că a fost informat prin intermediul canalelor diplomatice că partea rusă este disponibilă să ofere R. Moldova, în timpul apropiat, un lot de vaccin împotriva COVID-19 (Sputnik V). Pentru facilitarea importului lotului de donație, MSMPS susține că este în comunicare sistematică cu Fondul Rus de Investiții.

Fără a deține o funcție publică în stat, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) a plecat săptămâna trecută la Moscova. Potrivit lui Dodon, livrarea în R. Moldova a vaccinului rusesc Sputnik V a fost subiectul de bază al discuțiilor pe care le-a purtat în capitala Federației Ruse.

„Partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500 de mii de doze de Sputnik V și suntem gata să plătim banii din buget”, anunța fiind la Moscova, Igor Dodon.

De asemenea, am discutat cu partea rusă, procesul de achiziționare a vaccinului, pentru că cunoașteți că noi am lansat o procedură, Guvernul R. Moldova a lansat o procedură de cumpărare din contul statului și am spus că partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500 de mii de doze a vaccinului Sputnik V și suntem gata să plătim banii, banii sunt în buget. Eu cred că celelalte 500 de mii de doze ar putea să vină în luna mai – iunie sau să înceapă livrarea în luna mai-iunie, în funcție de posibilitățile, care sunt de producere, aici în Federația Rusă”, a declarat Igor Dodon, în emisiunea sa “Președintele Igor Dodon răspunde”, vineri, 2 aprilie.

Igor Dodon: În aprilie, începul lunii mai o să avem aceste 180 de mii de doze și mai departe o să procurăm.

„Federația Rusă a confirmat livrarea în calitate de ajutor umanitar a vaccinului Sputnik V. Este vorba despre 180 de mii de doze, dintre care 120 de mii pentru partea dreaptă a Nistrului și 60 de mii pentru partea stângă a Nistrului. O să înceapă nemijlocit livrarea cred că începând cu a doua jumătate a săptămânii viitoare. Astfel ca în termeni prompți, pe parcursul lunii aprilie, cel târziu pot să vină la începutul lunii mai vaccinul să ajungă în R. Moldova” , a mai spus Igor Dodon.

Și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în R. Moldova, Oleg Vasnețov a informat președinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi despre decizia autorităților Federației Ruse de a oferi R. Moldova un lot de 180 de mii de doze de vaccin împotriva COVID-19, cu titlu de asistență umanitară.

Anunțul a fost făcut vineri, 2 aprilie, în cadrul unei întrevederi dintre Zinaida Greceanîi și Oleg Vasnețov.

În cadrul întrevederii, ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în R. Moldova a spus și despre examinarea de către partea rusă a deciziei de a rezerva R. Moldova o cantitate de 500 de mii de doze, pentru achiziționare în cel mai scurt timp.