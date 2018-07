Cine este partenerul privat care va construi Arena Chișinău

La o săptămână de la deschiderea ofertei depuse la concursul de selectare a partenerului privat care va construi Arena Chișinău, ministra Monica Babuc a anunțat în cadrul unui briefing de presă că membrii comisie de concurs a votat în unanimitate pentru desemnarea în calitate de câștigător a companiei „Summa” din Turcia, singura companie care a depus dosarul în concurs.

„Compania are experiență generală în construcția edificiilor de profil sportiv. Cifra de afaceri a companiei e de cel puțin 50 de milioane de euro per an, în ultimii trei ani”, a declarat Monica Babuc.

În portofoliul companiei se numără mai multe edificii construite în Republica Moldova, precum ar fi centrul comercial Shopping MallDova, complexul rezidențial Crown Plaza, Hotelul Leogrand și spitalul Medpark. Precizăm că Summa Group este și coproprietar al Shopping Malldova.

Summa Group este companie internaţională de construcţii cu reprezentanţe oficiale în aşa ţări ca: Turcia, Rusia, SUA, Germania, România şi de asemenea în Republica Moldova. În ultimii 20 de ani compania a căpătat statut de participant de bază şi unul din cei mai mari de pe piaţa imobiliară a regiunii Europei de Vest şi ţărilor CSI.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat în cadrul briefingului că pe parcursul lunilor iulie și august este planificat lucrul cu partenerul privat pentru negocierea contractului și pentru pregătirea tehnică de obținere a autorizațiilor pentru lansarea construcției: „Conform planului la sfârșitul lunii august trebuie să momentul când vor începe lucrările”.

Menționăm că președintele „Summa Group”, Bora Selim, face parte din Consiliul Economic pe lângă președintele Republicii Moldova, Igor Dodon.

Subiectul privind construcția unei arene multifuncționale, numită inițial „Chișinău Arena”, a apărut în spațiul public pentru prima dată la 13 martie 2018, cu 8 luni înainte de alegerile parlamentare, în cadrul briefingului săptămânal al Partidului Democrat din Moldova (PDM).

Proiectul a fost anunțat de liderul partidului, Vladimir Plahotniuc, și prezentat de către finul său, Andrian Candu, președintele Parlamentului R. Moldova. Ulterior, pentru edificarea acestei arene, statul a prevăzut 200 de milioane de lei din fondul pentru reparația drumurilor. Tot în regim de urgență s-a decis ca un teren cu o suprafață de 69,2 ha să fie exclus din categoria de terenuri cu destinație agricolă și trecut din proprietatea Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație (ex-Colegiul Național de Viticultură și Vinificație) în administrarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, fiind, în același timp, inclus în categoria de terenuri destinate construcțiilor.

Un studiu de fezabilitate al proiectului respectiv a fost publicat de MECC abia la 27 aprilie, adică la două săptămâni după ce a fost aprobată lista obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția „Arenei Chișinău” și cerințele generale pentru selectarea partenerului privat. Potrivit Studiului de fezabilitate privind crearea parteneriatului public-privat pentru construcția arenei polivalente, costul construcției se estimează la circa 40 de milioane euro, bani care urmează a fi investiți de un agent economic privat și pe care statul îi va rambursa în termen de zece ani, din veniturile obținute din activitatea sălii și din surse financiare din bugetul de stat. Altfel spus, se presupune că profitul net al arenei în primul an de activitate va fi aproape 250 de mii de euro, în același timp, contractul ar presupune că în acel an statul urmează să ramburseze 25% din costul investiției, adică 10 milioane de euro. Banii respectivi ar urma să fie alocați din bugetul de stat. Același document, elaborat de organizația nonguvernamentală „Alternative Internaţionale de Dezvoltare” la solicitarea MECC, indică că cel mai mare risc al proiectului este o posibilă instabilitate politică prin schimbarea administrației în cadrul partenerului public.

La începutul lunii mai curent a fost demarat concursul public internațional pentru desemnarea partenerului privat care va construi Arena Chișinău.

