Chirtoacă, despre strada pietonală: „O să ţină şi mai departe zeci și sute de ani”

Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă, susţine că pavajul de granit de pe strada pietonală Eugen Doga, „o să ţină şi mai departe zeci si sute de ani”. Totodată, acesta mai spune că o astfel de strada necesită întreţinere permanentă.

Astăzi, 17 iulie, Ziarul de Gardă a publicat un material despre strada pietonală Eugen Doga. La cinci ani de la inaugurare, aceasta este plină de gropi. Totodată, această stradă care ar trebui să fie accesibilă doar pentru pietoni, zilnic, se transformă în parcare pentru zeci de mașini.