Cetăţenii R. Moldova vor putea denunţa „crimele organizate de Plahotniuc și cei din anturajul său”

Guvernul lansează astăzi, 2 iulie, linia pentru transparență a Guvernului, la care cetățenii vor putea raporta abuzurile la care au fost supuși. Telefonul de încredere va fi funcțional de luni până vineri, între orele 09.00 -17.00.

Potrivit reprezentanţilor Guvernului, persoanele care au fost implicate forţat în activităţi politice, fiind victimele ale unor abuzuri în acest sens, dar şi cei care cunosc despre scheme de corupţie, vor avea posibilitatea să sune la Linia pentru transparență 022 250 110 .

Ulterior, conversaţia telefonică va fi documentată iar informaţiile urmează să fie redirecţionate consilierilor sau Corpului de control unde se va solicita informaţia suplimentară pentru a dispune executarea controlului.

Pentru început apelurile vor fi taxate.

Telefonul de încredere va fi funcțional de luni și până vineri, între orele 09.00 -17.00.