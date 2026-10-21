Cetățeanul ucrainean găsit mort în nordul țării, în apropierea frontierei cu Ucraina, nu avea urme de împușcătură. Precizările Poliției după ce Costiuc a afirmat că ar fi fost „împușcat în cap”

Inspectoratul General al Poliției (IGP) neagă afirmațiile făcute de deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc, conform căruia un „cetățean ucrainean a fost împușcat în cap pe teritoriul R. Moldova”. Conform oamenilor legii, corpul neînsuflețit a fost găsit în vara anului 2024, dar nu au fost găsite urme de împușcătură. Declarațiile lui Costiuc au venit la câteva zile după două cazuri în care grăniceri ucraineni au intrat ilegal în țară, în timp ce încercau să prindă cetățeni ucraineni care au traversat ilegal Nistrul.

Astfel, în contextul informațiilor apărute în spațiul public despre un cetățean ucrainean găsit decedat în apropierea frontierei de stat, Poliția a venit cu precizări.

„La 13 iulie 2024, Poliția a fost sesizată de Poliția de Frontieră, prin intermediul Serviciului 112, despre depistarea cadavrului unui bărbat pe un câmp din extravilanul satului Clocușna, raionul Ocnița, la aproximativ 250 de metri de frontiera cu Ucraina. În urma verificărilor, în baza telefonului mobil găsit la persoana decedatǎ, a fost stabilită identitatea bărbatului, ca fiind cea a unui cetățean ucrainean, cu vârsta de 27 de ani la momentul dispariției, dar și alte probe relevante care justifică prezența sa în acel perimetru. Potrivit informațiilor acumulate, în perioada 21–24 iunie 2024, bărbatul ar fi încercat să traverseze ilegal frontiera de stat din Ucraina în R. Moldova. Conform raportului de expertiză medico-legală, pe corpul bărbatului nu au fost depistate leziuni corporale sau urme de împușcătură. Din cauza stării avansate de putrefacție, cauza exactă a decesului nu a putut fi stabilită. În urma verificărilor și a examinării materialelor acumulate s-a constatat lipsa componentelor de infracțiune, nefiind stabilite elemente care să justifice continuarea urmăririi penale”, a informat IGP.

Doi angajați ai Serviciului de Stat de Grăniceri al Ucrainei au fost reținuți de o patrulă a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, pe 17 octombrie, în apropierea satului Vasilcău, în timp ce desfășurau o operațiune de reținere a unui cetățean ucrainean pe râul Nistru, în apropierea malului moldovenesc, a comunicat anterior Poliției de Frontieră. Cei doi grăniceri ucraineni au fost conduși la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Soroca, pentru aplicarea procedurilor legale. În acest caz a fost inițiată urmărirea penală pentru presupusa săvârșire a infracțiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută la articolul 362 din Codul penal al Republicii Moldova

Anterior, un incident a avut loc pe 15 octombrie pe râul Nistru, în apropierea satului Holoșnița (raionul Soroca), unde doi grăniceri ucraineni au intrat ilegal pe teritoriul R. Moldova cu o ambarcațiune cu motor în timpul unei operațiuni de urmărire.

Un bărbat de 49 de ani din Kiev, Alexei Koval, psiholog clinician, a încercat să traverseze Nistrul înot pentru a ajunge la familia sa plecată din Ucraina. Potrivit relatării sale și a martorilor, în timp ce traversa râul, a fost urmărit de o ambarcațiune cu doi grăniceri ucraineni, care ar fi încercat să îl rețină și să îl lovească. Mai mulți localnici de pe malul moldovenesc au intervenit și l-au scos din apă.