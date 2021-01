Cetățean moldovean, blocat de trei zile în aeroportul din Barcelona: „Stau ca în închisoare. Greșeala este din partea Aeroflot”

Un cetățean al R. Moldova este blocat de trei zile în aeroportul din Barcelona după ce avionul de pe ruta Moscova – Barcelona a ajuns cu întârziere la destinație, iar tânărul a pierdut următoarele zboruri pe care le avea spre destinația finală – America de Sud. Deși spune că a contactat în repetate rânduri compania rusă Aeroflot, vinovată de întârziere, aceasta nu i-a oferit o soluție. În același timp, afirmă tânărul, reprezentanții ambasadei Moldovei în Spania i-au spus că ar putea interveni abia luni. Între timp moldoveanul se află în custodia poliției din aeroportul din Barcelona, Spania.

N. Ursu, un tânăr din R. Moldova, spune că urma să călătorească de la Moscova spre Bogota, capitala Columbiei, cu escale la Barcelona și Madrid. Doar că primul avion, cel de pe segmentul Moscova-Barcelona, al companiei rusești Aeroflot, a întârziat și, astfel, tânărul a pierdut următorul zbor, cel spre Madrid și, respectiv, pe cel spre America de Sud.

„Avionul SU2638 din 21 ianuarie a ajuns târziu. Eu încă în timpul zborului am început să mă interesez ce va fi mai departe, iar ei mi-au spus să nu-mi fac griji și să mă adresez la compania Aeroflot, aici în aeroport. Când am ajuns în Barcelona, celălalt zbor deja era plecat: UX7706 spre Madrid. Următoarele zboruri erau tranzit cu Air Europa: UX7706 și UX193”, povestește tânărul.

„Menționez că greșeala este din partea Aeroflot. Am stat cu ei la telefon peste 3 ore în ultimele 3 zile și mă tot puneau pe pauză. În a doua zi mi-au zis că îmi dau un zbor să continui cursa, dar au spus ca nu e confirmat. Le-am dat numărul de telefon și emailul meu și au zis că a doua zi la ora Moscovei 9:00 mă vor suna. NU A FOST nici un apel. Aeroflot mi-a spus de vreo câteva ori că nu poate face schimbări în bilet, alți agenți de la serviciul suport clienți se prefăceau că încearcă să ajute, dar după 3 zile încă sunt aici și nu au trimis măcar un reprezentat Aeroflot de pe loc să vorbească cu mine”, spune N. Ursu.

Sâmbătă Aeroflot i-a oferit tânărului un bilet înapoi spre Moscova, însă și acest zbor a fost anulat, iar o altă soluție nu i s-a oferit. „Ieri mi-au oferit o soluție – mi-au dat un bilet pentru o cursă care a fost anulată în timp ce vorbeam cu ei la telefon”, susține tânărul, care ne-a trimis și confirmarea zorului anulat.

Tânărul spune că a contactat ambasadele R Moldova în Spania și Federația Rusă, dar deocamdată nu a primit vreun ajutor.

„Am contactat ambasada Moldovei în Spania și mi-au zis că ar veni luni cineva pentru că nu lucrează în weekend. Doamna de la ambasadă mi-a spus că în așa caz compania care e responsabilă de întârziere trebuie să rezolve situația. Ambasada Moldovei din Rusia nu a răspuns la telefon și după câteva încercări a răspuns, dar conexiunea era rea și nu am putut vorbi”, povestește tânărul.

De trei zile moldoveanul se află într-o încăpere a poliției din aeroportul din Barcelona.

„Poliția nu știa ce să facă și m-a pus într-o cameră asemănătoare unei celule de închisoare. Camera nu are ferestre, este doar o ușă care se deschide când aduce mâncare de 3 ori pe zi”, povestește tânărul.



Încăperea în care se află N. Ursu în aeroportul din Barcelona

„Până ieri lucrătorii poliției erau politicoși, dar ieri mi-au luat telefonul și au spus că nu pot să zbor la destinație. Cred că din cauza că mi-au făcut deja un proces intern administrativ și au decis să mă ducă la Moscova. Eu am fost politicos cu ei de la început pentru că înteleg că dacă aș da voie emoțiilor și aș începe să strig, nu aș rezolva nimic. Am noroc că am computer și pot să sun de pe internet, altfel nu știu ce urma”.

Tânărul spune că a vrut să facă public cazul pentru că își dorește să nu pățească și altcineva ceea ce a pățit el: „Nu pot să îmi imaginez ce se întâmpla dacă în locul meu se afla cineva care nu vorbește engleza, care are copii sau care ar fi fost bolnav”.