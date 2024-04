Ceață și temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore

În următoarele 24 de ore, din cauza unui front atmosferic, vremea va deveni instabilă, mai ales pe timp de noapte, unde pe arii extinse vor cădea ploi, acestea menținându-se și în prima parte a zilei mai mult în nordul țării, informează Serviciul Hidrometeorologic de Stat al R. Moldova (SHS).

în intervalul 23 aprilie, ora 21:00 – 24 aprilie, ora 21:00, în orele nocturne și ale dimineții pe alocuri vor fi condiții de formare a ceții.

Conform meteorologilor, vântul va sufla din sud-est slab la moderat.

Noaptea, temperatura va oscila între +5°C și +10°C. Ziua, temperatura va oscila între +18°C și +23°C.

Cât privește prognoza hidrologică, în r. Nistru, pe sectorul s. Naslavcea-or. Dubăsari va avea loc variația nivelului apei cu 50-90 cm, iar în locurile joase va avea loc ieșirea apei în luncă.

„Pe sectorul or. Dubăsari-or. Grigoriopol, în r. Nistru va avea loc variația nivelului apei cu 70-150 cm, iar pe sectorul or. Grigoriopol- s. Tudora va continua creșterea nivelului apei cu 10-30 cm, în locuri joase va avea loc ieșirea apei în luncă. În r. Prut, pe sectorul or. Costești-s. Braniște va avea loc creșterea nivelului apei cu aproximativ 20 cm. Pe celelalte sectoare al râului Prut, râurile mici regimul hidrologic nu se va schimba esențial”, menționează SHS.