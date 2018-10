Cazul navei sub pavilion moldovenesc care transporta 1,4 tone de cocaină, discutat la Guvern

Membrii Guvernului au discutat în cadrul ședinței de astăzi, 24 octombrie, despre nava exploatată sub pavilionul R. Moldova la bordul căreia se aflau 1,4 tone de cocaină. Premierul a cerut explicații de la ministrul Chiril Gaburici și a recomandat ca procedura de înregistrare a navelor sub pavilionul R. Moldova să fie mai riguroasă.

„Deși din acest echipaj nu făceau parte cetățeni ai R. Moldova, are de suferit imaginea țării noastre. Nu este primul caz când avem probleme cu navele care merg sub drapelul R. Moldova. Discutam și despre acest regulament și procedura de obținere și înregistrare a nevelor sub pavilion moldovenesc, și cred că trebuie să revenim la acest lucru ca să știm cine obține aceste drept”, a spus Pavel Filip.

Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a precizat că nava a fost înregistrată în conformitate cu procedurile existente, fiind înregistrată provizoriu în Registrul de Stat al Navelor al R. Moldova. Proprietarul companiei căreia aparține nava, este o persoană originară din Georgia, iar la bord se aflau cetățeni turci, georgieni, ucraineni și bulgari.

„Precedentul pavilion al acestei nave este Cipru, iar nava a fost înregistrată după ce a primit avizul pozitiv de la Ministerul de Externe. Imediat cum au venit informații de la organele de forță care făceau controalele, Căpitănia Portului Giurgiulești s-a implicat și a oferit accesul și toată informația pe care o dețineau. Vreau să menționez că R. Moldova nu are nici o atribuție la astfel de acțiuni de trafic ilegal. Responsabilitatea depline revine armatorului și echipajului. R. Moldova nu va fi sancționată în acest caz”, a spus Chiril Gaburici.

O navă la bordul căreia se aflau circa 1,4 tone de cocaină a fost interceptată la 22 octombrie, curent, de către Poliția Națională a Spaniei, într-o operațiune comună cu Agenția americană Antidrog. Cei zece membri ai echipajului au fost arestați pentru trafic de droguri. Nava era exploatată sub Pavilionul R. Moldova. Cu denumirea „Breath”, nava a pornit la începutul lunii octombrie din Turcia spre America de Sud, la coastele căreia a descărcat substanţa stupefiantă în largul mării fără a intra în niciun port, având destinaţia finală Spania.

Foto: policia.es