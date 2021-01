Cât de pregătit este Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale pentru primirea vaccinului anti-COVID în R. Moldova

După ce consilierul prezidenţial Ala Nemerenco, a declarat în cadrul unei emisiuni „În Profunzime” că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nu este pregătit pentru venirea vaccinului anti-COVID-19, reprezentanții MSMPS susțin că depun toate eforturile pentru a asigura populaţia R. Moldova cu vaccin sigur și eficient, în termeni cât mai rezonabili pentru a preveni transmiterea virusului SARS-COV-2.

Potrivit MSMPS, în perioada 20-21 iulie, specialiștii epidemiologi din R. Moldova au participat la consultări cu reprezentanții Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizări (GAVI), Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Coaliția pentru inovații în pregătirea antiepidemică (CEPI), unde au fost discutate aspectele dezvoltării, producerii, testării și livrării vaccinurilor împotriva infecției COVID-19.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a remis o scrisoare de intenție în adresa Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a participa la programul WHO COVAX Facility Program, iar la 30 iulie a fost aprobată eligibilitatea Republicii Moldova de acces la vaccinurile împotriva infecției COVID-19.

La data de 7 Decembrie 2020, MSMPS a transmis în termenii stabiliți „Partea A” a cererii pentru vaccinul anti-COVID-19 către COVAX, perfectată în colaborare cu OMS și UNICEF care cuprinde datele generale, populația țintă pentru vaccinare, posibilitatea de accesare a prețurilor preferențiale, caracteristicele vaccinurilor, domeniul de aprobare a vaccinului, gestionarea evenimentelor adverse și capacitatea lanțului frig.

Varianta preliminară a fost transmisă de către MSMPS către NITAG (Comitetul Național de Consultativ de Experți în domeniul Imunizărilor) și în urma consultărilor cu OMS și UNICEF a fost elaborată varianta finală a documentelor necesare pentru solicitarea vaccinului anti-COVID pe platforma COVAX, inclusiv și ”Partea B” a cererii care include specificațiile generale de semnare cu producătorul de vaccine. Cererea cu ambele compartimente A și B a fost semnată de către MSMPS și MF la data de 30 decembrie 2020 și a fost transmisă către COVAX. Republica Moldova a solicitat acoperirea a 50% din populație cu doze de vaccin anti-COVID-19 prin intermediul COVAX, dintre care 20 % oferite gratuit și 30% prin intermediul mecanismului de cost-sharing cu prețuri preferențiale acordate Republicii Moldova.

MSMPS menționează că, R. Moldova are capacitate de stocare a vaccinului la – 70oC în mărime de 140 mii doze de vaccin în cadrul ANSP, cu posibilitatea de extindere de la sfârșitul lunii ianuarie 2021, cu spațiu adițional minim pentru încă 400 mii doze de vaccin la temperatura de -70 oC. De asemenea, Centrele de Sănătate Publică dețin în dotare congelatoare care asigură temperatura de -20° C. Totodată, în cadrul Mecanismului de răspuns la COVID-19 finanțat de Fondul Global a fost solicitată achiziționarea a 4 congelatoare: 2 cu regim de temperatură -20 C și 2 unități cu regim -70 C, care urmează să intre în țară până pe 31 ianuarie

În context, R. Moldova, la data de 15 ianuarie 2021, a transmis către COVAX, solicitarea de acordare a vaccinului anti-COVID-19 produs de Pfizer/BioNTech care necesită temperatura de păstrare la -70oC. COVAX a informat că este disponibil să acorde unui număr limitat de țări vaccinul produs de Pfizer/BioNTech în proporție de 0,25% din populație pentru fiecare țară în luna februarie 2021.

Autoritățile din domeniul sănătății depun toate eforturile pentru a asigura populația cu vaccin anti- COVID-19 sigur și eficient, în termeni cât mai rezonabili pentru a preveni transmiterea virusului SARS-COV-2 pe teritoriul țării.