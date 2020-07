„Business” cu certificate false care atestă un test negativ de Covid-19: „Unul costă 200 de lei”. Un laborator privat din capitală a sesizat Poliția

Reprezentanții unui laborat privat din capitală au anunțat vineri, 16 iulie, că au depistat mai multe rapoarte de analize medicale false pentru testele la Covid-19 emise din numele instituției.

Solicitată de către ZdG, directoarea medicală a instituției, care susține că a sesizat autoritățile, ne-a comunicat că certificatele false care atestă un test „negativ” de Covid-19 sunt vândute pacienților pentru o anumită sumă de bani.

Conducerea Agenției Naționale de Sănătate Publică ne-a declarat că dezaprobă și condamnă aceste acțiuni, iar responsabilii din cadrul Inspectoratului Național de Investigații menționează că sesizarea a fost înregistrată și urmează să fie investigate toate aspectele pentru a stabili dacă va fi sau nu inițiat un proces penal.

Reprezentanții laboratorului medical privat, Invitro Diagnostics, au dezvăluit, vineri, 16 iulie, într-o postare pe Facebook că angajații instituției medicale au scos la lumină o „nouă afacere” constând în vânzarea unor certificate false cetățenilor din R. Moldova.

„‼️Atenție Fraudă‼️Vă aducem la cunoștință că am depistat Rapoarte de Analize medicale false pentru testul la COVID-19 emise din numele instituției noastre. Aceste fraude sunt întreprinse de persoane necunoscute, care urmăresc drept scop obținerea câștigurilor ilicite prin diverse metode”, se menționează în postarea de pe Facebook.

Aceste certificate false atestă că deţinătorul a fost testat „negativ” cu Covid-19.

Ziarul de Garda a discutat cu reprezentanții instituției medicale, care ne-au povestit cum au aflat despre existența unor astfel de rapoarte medicale false și cum au înțeles că ele sunt falsificate.

Date modificate într-un raport de analiză medical veridic și deja existent

Potrivit directoarei medicale a instituției, Silvia Morgoci, persoane care deţin astfel de certificate – ce nu au fost emise de către laboratorul acredit al clinicii – schimbă numele, prenumele şi alte date esenţiale, într-un raport de analiză veridic şi le vând cetățenilor.

„Deci formularul nostru vine în format PDF. Acum posibilitățile tehnice și IT sunt extraordinare, poți să transformi documentul cum vrei. Deci cineva a luat un rezultat de-al nostru din PDF și cumva l-a făcut așa încât poată să tapeze în document, ca să tipărească în document, ca să schimbe datele. Astfel, a schimbat acolo numele, prenumele, codul personal, data, luna și anul nașterii. Deci era un test negativ de fapt.

Silvia Morgoci

Noi, însă, avem pe toate formularele noastre un cod, este acel cod de bare sau număr de identificare intern, care ne permite să vedem datele dintr-un anumit certificat. Codul este generat strict de sistemul nostru și, respectiv, alte persoane nu pot să genereze aceste coduri ca ele să fie cât de cât credibile. Adică noi imediat am introdus aceste numere, acest cod în baza noastră de date și în acest mod am determinat că el nu corespunde cu datele care sunt indicate în documentul falsificat. Totodata, în afară de aceasta, în momentul în care certificatul respectiv a fost transformat din PDF într-un alt format, documentul s-a schimonosit cumva, caractere textului erau diferite decât cele originale.

Când am văzut acest rezultat imediat mi-am dat seama că ceva nu este în ordine și când am verificat în baza de date, certificatul fals aparținea altei persoane care fusese anterior testată în laboratorul nostru”, ne-a comunicat Silvia Morgoci, directoarea medicală a instituției.

200 de lei pentru un certificat fals care atestă un rezultat „negativ”

Directoarea laboratorului privat susține că persoanele care întocmesc astfel de certificate false, care atestă un rezultat „negativ” pentru noul coronavirus, le comercializează cu câte 200 de lei per document.

„Cineva care îl cunoaște pe un colaborator de-al nostru mi-a comunicat că iată, unei rude de-a lor i s-a propus să-i facă un astfel de certificat și el a vrut să încerce să vadă dacă e adevărat. A fost făcut contra unei sume de bani și după a venit și ne-a comunicat, ne-a arătat nouă. Deci aceste rezultate medicale sunt pentru comercializare, ei le vând cu 200 de lei pe când testele la noi sunt 800 de lei. Lumea clar că se revoltă că testul este scump pentru că el într-adevăr este un test foarte scump, din punct de vedere al procesului tehnologic de analiză. Este un test scump pentru că e la nivel de biologie moleculara și toți reactivii sunt extrem de scumpi și evident că lumea încearcă să găsească posibilitatea cum să facă mai ieftin”, a menționat Silvia Morgoci.

Apelul laboratorului privat: Ce trebuie să cunoască cetățenii pentru a depista dacă documentul este fals

„Pentru a vă proteja, vă îndemnăm să țineți cont că Raportul de Analize medicale care se expediază în format electronic, are caracter de informare a persoanei vizate. Pentru prezentarea la instituții terțe, documentul este considerat valid, doar pe suport de hârtie, cu aplicarea ștampilei umede INVITRO DIAGNOSTICS și a semnăturii persoanei autorizate”, se menționează în anunțul laboratorului privat.

Sesizare la Inspectoratul Național de Investigație

În acest context, conducerea instituției medicale private susține ca, la două zile după recepționarea informațiilor în legătură cu falsificarea și comercializarea rapoartelor de analize medicale pentru testele la Covid-19, luni, 20 iulie a depus o sesizare la Inspectoratul Național de Investigație.

„Nu putem să oferim mai multe informații în presă pentru a nu prejudicia mersul anchetei. Am depus o plângere, noi am anunțat despre aceste rapoarte medicale false în aceeași zi în care am aflat, după care ni s-a solicitat să formulăm un demers și am depus demersul la Inspectoratul Național de Investigații. Astăzi dimineață am depus demersul pentru că ei ne-au solicitat ca demersul să fie formulat într-un anumit fel și juriștii au lucrat joi și vineri și astăzi dimineață am depus demersul.

Noi am dat autorităților toată informația pe care am putut să o furnizăm, adică în limita la ceea ce am avut noi în baza noastră de date și mai departe dânșii vor investiga. Este și persoana care ne-a sesizat și deja sunt și mai multe detalii”, ne-a comunicat directoarea medicală a instituției, Silvia Morgoci.

INI: „Dacă informațiile se vor adeveri ar putea fi inițiat un proces penal”

Reprezentanții Inspectoratului Național de Investigații ne-au confirmat că responsabilii din cadrul laboratorului privat au sesizat autoritățile pe marginea acestui subiect și că un demers în acest sens a fost depus în această dimineață.

„A fost înregistrat demersul. Urmează să stabilim circumstanțele și să dăm calificarea. În cazul în care informațiile se vor adeveri va fi inițiat un proces penal”, ne-a comunicat Diana Fetco, responsabilă de Comunicare în cadrul IGP.

Potrivit art. 361 din Codul Penal al R. Moldova confecţionarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vînzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

ANSP: „Condamnăm astfel de cazuri!”

Solicitați de ZdG, reprezentanții Agenției Naționale de Sănătate Publică ne-au comunicat că instituția condamnă astfel de acțiuni, iar întrebați dacă ANSP a înregistrat astfel de cazuri în legătură cu rezultatele medicale emise de laboratorul agenție, aceștia ne-au comunicat că până acum ANSP nu a înregistrat niciun caz de falsificare a acestor documente.

„ANSP condamna astfel de cazuri, de falsificare a oricărui tip de acte. ANSP nu a înregistrat astfel de situații în privința rezultatelor emise de laboratorul ANSP”, ne-au comunicat responsabilii din cadrul ANSP.

Presa română: „Certificate false care atestă un test „negativ” de Covid-19, vândute cu 30-40 de euro turiștilor la Promachonas, frontiera dintre Bulgaria și Grecia

Săptămâna trecută, presa de peste Prut a anunțat că astfel de documente false, care certifică un test negativ cu Covid-19, erau vândute și la punctul de trecerea frontierei din Bulgaria în Grecia, Promachonas, cu doar câteva ore înainte de intrarea în vigoare a unei măsuri care prevede obligativitatea acestor documente pentru turiștii care vor să treacă frontiera în Grecia.

Potrivit postului grec de televiziune, Meha TV , citat de presa română, unii turişti ar fi cumpărat certificate false şi le-ar fi prezentat autorităţilor elene, pentru a evita testarea la Promachonas, o plasare în izolare pe o perioadă de 24-36 de ore sau o plasare în carantină pe o perioadă de 14 zile, într-un hotel special, în cazul în care testul se dovedeşte pozitiv. Un certificat fals de acest gen era vândut între 30 şi 40 de euro.