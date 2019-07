Bărbatul care a mușcat un polițist de deget, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare

Bărbatul din Hâncești care a mușcat, în luna martie curent, un polițist de deget a fost condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare, cu executare.

Conform unui comunicat emis de Procuratura Generală (PG), acesta este acuzat pentru: violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere, huliganism şi refuzul, împotrivirea şi eschivarea de la testarea alcooscopică, acțiuni comise de o persoană care nu deţine permis de conducere.

„Procuratura raionului Hânceşti a demonstrat vina inculpatului, acesta fiind condamnat, prin cumul de sentinţe, fiindu-i adăugată parţial partea neexecutată a pedepsei aplicate acum un an, la 4 ani şi 2 luni închisoare, cu executare.

Incidentul a avut loc pe 16 martie curent, pe traseul R-3, la intrarea în satul Bozieni, când ofiţerii de patrulare au oprit un automobil de model „Vaz”, care se deplasa neadecvat pe carosabil. La volanul maşinii se afla inculpatul, în vârstă de 25 de ani, vizibil în stare de ebrietate.

La solicitarea poliţiştilor de a prezenta actul de identitate, conducătorul auto a refuzat. Totodată, el nu s-a supus cerinţelor poliţiştilor care urmau să verifice dacă acesta a consumat sau nu alcool. În replică, conducătorul auto a manifestat un comportament agresiv, folosind cuvinte necenzurate în adresa angajaţilor poliţiei, muşcându-l pe unul dintre aceştia de deget, provocându-i, potrivit raportului de expertiză judiciară, vătămări corporale uşoare.

De asemenea, la cerinţele legitime ale poliţiei, şoferul a refuzat şi s-a împotrivit categoric de a fi supus testului alcoolscopic, fiind reţinut, iar ulterior arestat, până la pronunţarea sentinţei aflându-se în custodia statului”, precizează PG.

Totodată, el a comis aceste abateri în timpul termenului de probă, fiind condamnat, acum un an, la 3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru vătămarea intenţionată medie a integrităţii sau sănătăţii unei persoane.

Sentinţa este cu drept de atac.

