BAC 2019: Liceenii au susţinut astăzi ultimul examen de Bacalaureat. Când își vor afla rezultatele

Astăzi, 21 iunie, s-a desfășurat ultima probă din cadrul sesiunii de bază a examenului de Bacalaureat 2019, la care au participat 470 de candidați. Examenul la limba maternă pentru elevii ucraineni, găgăuzi şi bulgari s-a desfăşurat în 14 Centre de Bacalaureat.

Testele de examen vor fi verificate până la data de 25 iunie. Rezultatele preliminare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat la data de 26 iunie. Fiecare candidat își va putea vedea lucrările verificate, accesând site-ul web www.bac.edu.md, în zilele de 26 și 27 iunie, în baza unei parole pe care o va obține de la instituția de învățământ în care și-a făcut studiile.

În zilele de 26 și 27 iunie candidații vor avea posibilitatea să depună contestații. Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate la data de 4 iulie.

Depunerea cererilor de participare în sesiunea suplimentară de către candidaţi la centrele de bacalaureat sunt planificate pe 4 iulie – 5 iulie 2019.

Totodată, eliberarea diplomelor de bacalaureat de la instituţiile de învăţământ vor fi oferite pe 8 iulie – 9 iulie 2019, modelul căreia este aprobat de minister, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior.