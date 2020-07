Aproape o pătrime din populația R. Moldova este săracă. În mare parte provine din mediul rural și nu are studii

La 11 iulie este marcată Ziua Internațională a populației. În anul 2018, 23% din populația R. Moldova se afla sub pragul sărăciei, anunță Biroul Național de Statistică (BNS). Populația săracă, în mare parte, provine din mediul rural, nu are studii, iar în familii educă trei și mai mulți copii. Pentru consum, această categorie de oameni cheltuie pe lună per persoană mai puțin de 1998,4 lei.

În anul 2018, 23% din populația R. Moldova a avut, în medie pe lună pe o persoană, cheltuieli mai mici de 1998,4 lei. Conform datelor BNS, aceste persoane se consiedră a fi sărace.

8,7% din populația R. Moldova au fost sub pragul sărăciei extreme și per persoană, au avut cheltuieli mai mici de 1611,7 de lei pe lună.

În sate, rata sărăciei a fost mai mare

Instituția informează că populația rurală este expusă unui risc de sărăcie mult mai mare decât populația din orașe. Rata sărăciei, în anul 2018, în mediul rural a constituit 31,6% față de 10,6% în mediul urban.

Gospodăriile formate din 5 și mai multe persoane se confruntă cu un risc mai sporit al sărăciei (39,6% în anul 2018), sau de 2,2 ori mai mare comparativ cu gospodăriile formate dintr-o singură persoană (18,2%).

Fiecare nivel de educație în plus scade riscul sărăciei

Sărăcia variază și în funcție de nivelul de educație al capului gospodăriei. Probabilitatea de a fi sărac este mai mică în cazul gospodăriilor cu un nivel mai înalt de instruire al principalului întreținător. Fiecare nivel de educație în plus al capului gospodăriei înseamnă o scădere a riscului sărăciei, de la 5,2% în cazul gospodăriilor unde capul gospodăriei are studii superioare până la 48,5% pentru gospodăriile unde capul gospodăriei nu are studii medii primare sau este fără studii.

Cea mai ridicată rată a sărăciei este în gospodăriile cu trei sau mai mulți copii (42,0%). Acest grup de gospodării reprezintă aproximativ 8% din populație.

Cei mai defavorizați, lucrătorii pe cont propriu în sectorul agricol

Cele mai defavorizate sunt gospodăriile unde capul gospodăriei este lucrător pe cont propriu în sectorul agricol (42,2%), după care urmează gospodăriile cu capul gospodăriei salariat în sectorul agricol şi pensionar (39,9% și, respectiv, 28,9%).

Conform datelor BNS, indicatorii sunt în descreștere față de anul 2017.

R. Moldova, are scopul, ca până în anul 2030 să reducă sărăcia prin măsuri de susținere a gospodăriilor cu venituri mici. Aceasta implică politici sociale adecvate care trebuie să ajungă la cei săraci și să nu le ofere doar resurse financiare complementare pentru existență, dar să-i abiliteze din punct de vedere social și economic. De asemenea, Agenda 2030 are scopul să reducă vulnerabilitatea celor care pot cădea sub pragul sărăciei prin acces sporit la bunuri imobiliare, resurse și informații.