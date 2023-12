„Am început tratamentul și mă rog Domnului să se facă bine fetița mea. Însă avem nevoie de ajutor, nu putem să ne descurcăm singuri”. Apelul de ajutor al unei mame, după ce fiica sa, de 10 ani, a fost diagnosticată cu leucemie

La numai 10 ani Laura Mihailov a fost diagnosticată cu leucemie acută. După mai multe analize și investigații în țară, părinții au hotărât să plece pentru a o trata în Italia. Laura este internată la spitalul Regina Margherita din Torino. Pentru a face față cheltuielilor, părinții Laurei cer ajutor tuturor care au posibilitatea să doneze.

„Laura este o fetiță de 10 ani ce a fost diagnosticată cu Leucemie acută în luna septembrie. Totul a început când fetița făcea febră mare 39,6 și am plecat la medicul de familie la consultație, care ne-a spus că este viroză. În decurs de câteva zile au apărut și alte simptome: o dureau piciorușele, îi curgea sânge din nas, era slăbită, mereu zicea că nu are putere, în câteva zile a început să se înălbească fața, urechiușele, mânuțele. Ne-am dat seama că ceva nu este în regulă cu fetița noastră și la data de 16.09.2023 am plecat să dăm analiza generală de sânge și am primit diagnosticul. Când am aflat, mi s-a rupt pământul de sub picioare, ea micuța mă întreba «Mama ce-i cu mine? nu vreau să pățesc nimic». Își dădea seama că ceva nu este în regulă. Ulterior, medicii de acolo au chemat ambulanța și am fost transferați la Institutul Mamei și Copilului”. Acolo medicii ne-au luat și ei analize, fetiței i s-a transfuzat sânge de urgență. Apoi ne-au transferat la Institutul Oncologic în secția de Hematologie. După o serie de analize și investigații s-a confirmat diagnosticul Laurei de leucemie acută. Ne-am speriat foarte tare și după mai multe consultații, am hotărât să o ducem la tratament în Italia. De două săptămâni am fost internați de urgență la spitalul Regina Margherita din Torino. Am început tratamentul și mă rog Domnului să se facă bine fetița mea. Însă avem nevoie de ajutor, nu putem să ne descurcăm singuri cu cheltuielile enorme”, este mesajul mamei, Svetlana Mihailov.

Suma necesară pentru tratamentul Laurei este de 40 de mii de euro. Toți cei care au posibilitate și dorință de a ajuta, pot dona pentru ca fetița să se întoarcă sănătoasă la familia ei.

Link online accesibil pentru donații din orice colț al lumii AICI

SMS cu textul 221 la 3300 (Moldcell) sau 9005 (Unite): 45 lei

(0)900 09005 din rețelele fixe, mobile Moldtelecom: 45 lei

Paypal: office@mcharity.org – Laura Mihailov

B͟a͟n͟c͟a͟r͟e͟

MDL

Depuneți pe numele fundației: Fundația MCharity

Codul băncii: AGRNMD2X

Cod Fiscal: 1021620005849

IBAN Lei: MD22AG000000022514454458

IBAN USD: MD54AG000000022514454464

IBAN EUR: MD81AG000000022514454463

Adăugați în comentariile plății: pentru Laura Mihailov