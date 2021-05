Adresarea unui fotbalist de la Națională către președintele FMF: „Divizia Națională este plină de paraziți. Oare când transparența va deveni o normalitate?”

Maxim Potîrniche, fotbalist la Naționala Moldovei, care evoluează la clubul FC Petrocub, a venit luni, 17 mai, cu o adresare către președintele Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) Leonid Oleinicenco în care vorbește despre situația din fotbalul moldovenesc.

Într-un mesaj postat pe Facebook, fotbalistul susține că Divizia Națională „este plină de oportuniști, profitori și paraziți ai fotbalului”, enumerând aici patru cluburi vizate în dosarul meciurilor trucate: FC Speranța, FC Florești, FC Dinamo Auto și FC Codru Lozova. Potîrniche acuză că înainte de fiecare etapă din Divizia Națională fotbaliștii cunosc deznodământul a cel puțin trei meciuri din cinci care se joacă. În context, fotbalistul menționează că în cadrul FMF există un departament de integritate care ar trebui valorificat și care să lucreze în folosul fotbaliștilor.

„Domnule Leonid Oleinicenco, Eu sunt fotbalist la FC Petrocub și mă numesc Maxim Potîrniche. De-a lungul carierei am evoluat la așa echipe precum: Academia, Iskra, Zimbru, Sheriff și puțin înafară… De când mă cunosc am iubit fotbalul și cred că-l voi iubi toată viața. Am dedicat acestui sport ultimii 22 de ani și sper că încă o voi putea face mult timp înainte. Pe lângă dragostea și dedicația față de fotbal, am crescut și cu un simț acut al nedreptății, tocmai din acest considerent m-am străduit să-mi fac bine meseria, să fiu sârguincios, să fiu profesionist, să nu încalc regulile, să fiu tolerant, să citesc contractele pe care le semnez, să-mi cunosc atât drepturile cât și obligațiunile față de sportul-rege. Îmi pare foarte rău să văd în ce hal a ajuns astăzi fotbalul din Republica Moldova. Am ajuns pe locul 177 din 210 țări. Da, noi suntem slabi. Dar am ajuns aici din ce considerente? Eșalonul superior, ditamai Divizia Națională este plină de oportuniști, profitori și paraziți ai fotbalului. Așa cluburi ca FC Speranța, FC Florești, FC Dinamo Auto, FC Codru își fac “mendrele”, iar noi cu toții ne facem că plouă. Breasla fotbalistică înainte de fiecare etapă cunoaște deznodământul a cel puțin 3 meciuri din 5 care se joacă. Unde este principiul sportivității, sau “să câștige cel mai bun”? Aici am enumerat doar câteva echipe, iar cele care nu au fost vizate s-au ales cu transpirație rece, la sigur. Am și eu o curiozitate, ieri, când ați venit la Hîncești cu delegația de funcționari din cadrul Federației Române de Fotbal ce i-ați răspuns domnului Burleanu când v-a întrebat de ce Speranța nu s-a prezentat la meci? Nu ați avut un sentiment de “rușine spaniolă”? Avem un departament de integritate în cadrul Federația Moldovenească de Fotbal, este oare el valorificat? Când vor fi resimțite și de noi aceste schimbări care tot ni se bagă pe gât? Oare când vom avea penalizări măcar disciplinare în raport cu anumite cluburi, aici eu nu mai vorbesc de așa instituții ca CNA, Procuratură, Europol. Sau ne place mimatul? Atâta timp cât noi o să ignorăm realitățile noastre cotidiene; cât o să simulăm anumite procese de prevenire; cât o să ne ascundem privirile și tace mâlc; cât vom tolera miș-mașurile, atâta timp vom avea recorduri de scor. Oare când vom avea un campionat demn de privit? Oare când vom avea o națională de care să ne mândrim? Oare când transparența, corectitudinea și bunul simț vor deveni o normalitate?”, se arată în mesajul postat de către Maxim Potîrniche.

La 8 decembrie 2020 s-a aflat că unsprezece persoane, care activează în domeniul fotbalului, sunt cercetate penal de către Centrul Naţional Anticorupţie şi procurori în cadrul unei cauze, pornite pe faptul manipulării evenimentelor sportive. Potrivit CNA, printre cei vizaţi sunt preşedinţi ai cluburilor de fotbal din Republica Moldova, directori de şcoli sportive specializate şi jucători care reprezintă 5 echipe din cele 10 care evoluează în Divizia naţională. Operaţiunea s-a derulat în comun cu reprezentanţii EUROPOL și UEFA, care au acordat asistenţă tehnică, informaţională şi analitică anchetatorilor pentru investigarea completă şi multidimensională a tuturor circumstanţelor.

La 8 decembrie 2020, Ziarul de Gardă a identificat mai multe nume și cluburi implicate în acest dosar. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre jucători, antrenori sau oficiali de la 4 cluburi din Divizia Națională: Codru Lozova, Speranta Nisporeni, Dinamo Auto Tiraspol și FC Floresti. Deocamdată nu este clar dacă există o relație directă între activitatea cluburilor și persoanele bănuite.

Din mai multe surse, anterior ZdG a constatat că este vorba de nume importante din fotbalul moldovenesc: antrenorii Igor Dobrovolski – Dinamo Auto Tiraspol, Denis Calincov – Codru Lozova și Oleg Șișchin de la FC Florești, Iurie Osipenco, de la Speranța Nisporeni și vicepreședintele echipei, Serghei Cotorobai.

Din informațiile deținute de anchetatori, sumele pentru un meci aranjat variau între 10.000-20.000 €, acestea figurând preponderent la casele de pariuri din Asia, totodată fiind constatate și unele conexiuni cu casele de pariuri din țările Uniunii Europene. Investigatorii au mai stabilit că, doar în perioada iulie 2020 – prezent, au fost trucate peste 20 de meciuri, valoarea estimată a profiturilor obținute de persoanele implicate ridicându-se la 600 000€.