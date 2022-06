Activistul civic Veaceslav Valico, care a candidat la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, avându-l ca persoană de încredere pe controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, confirmă că a rezervat spațiul din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) pentru ziua de duminică, 19 iunie, pentru concertul rapper-ului rus Alisher Tagirovich Morgenshtern.

Într-un video postat pe pagina sa de Facebook, Valico spune că el ar fi doar reprezentantul oficial al acestui eveniment, iar organizatorii și sponsorii ar fi reprezentanții diasporei moldovenești din Canada în frunte cu o oarecare Victoria Șapa.

„Sunt foarte mândru și bucuros de faptul că avem un popor prietenos și mulți cetățeni de-ai noștri care locuiesc peste hotare țării continuă să se gândească la patria lor. Știți că am o activitate civică destul de activă și este foarte plăcut că printre cei care mă urmăresc și cu care discut este și o cunoscută de a mea, Victoria Șapa din Canada. Discutând cu ea despre situația din R. Moldova, mereu am spus „totul este rău și devine și mai rău”. Vreau să fac un lucru mare și bun pentru oameni, ca ei să-și amintească ce înseamnă bucuria. Așa a apărut ideea de a organiza un concert pe 19 iunie, dedicat tinerilor și absolvenților. Prieteni, sunt doar reprezentantul oficial al acestui eveniment, iar „mulțumesc” trebuie să-i spunem Victoriei din Canada. Ea, la rândul său, a discutat cu mai mulți conaționali de-ai noștri care locuiesc acolo și ei împreună, fiind parte a diasporei noastre din R. Moldova, au decis să sponsorizeze evenimentul din această duminică. (…) Am invitat la acest concert artiști renumiți pe care îi iubește tineretul nostru: Morgenshtern și Slava Marlow. Sunt sigur că băieții vor pregătti pentru voi un show excepțional. Intrarea este liberă pentru toți doritorii”, a explicat activistul civic Veaceslav Valico.