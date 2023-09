„Acești tineri s-au format ca lideri.” Experiența elevilor din opt licee care au identificat și au găsit soluții pentru problemele din comunitățile lor

Bullyingul, comunicarea agresivă și problema fumatului în rândul adolescenților sunt câteva dintre problemele identificate de mai mulți elevi ai unor licee din țară, devenite subiecte ale unor lucrări școlare prezentate public la neConferința de totalizare a rezultatelor mini-proiectelor implementate de Consiliile elevilor în cadrul proiectului „Abilitarea Consiliilor elevilor în procesul de luare a deciziilor”, eveniment ce s-a desfășurat la 14 septembrie.

La eveniment, elevi de la opt licee din nordul și sudul R. Moldova au prezentat activitățile desfășurate pe parcursul implementării mini-proiectelor elaborate de ei. Scopul primordial al acestora a fost de a identifica problemele din comunitate, de a găsi soluții pentru rezolvarea lor și de a îmbunătăți viața semenilor. În context larg însă, potrivit experților, a fost „elaborată metodologia prin care elevii au învățat căi noi de implicare și dezvoltare comunitară” și „un model” care se dorește a fi „preluat și încorporat în bunele practici la nivel național” în instituțiile de învățământ.

În vederea soluționării problemei bullyingului, comunicării agresive și a problemei fumatului în rândul adolescenților, inițiatorii proiectelor au creat flashmob-uri, ateliere de informare și discuții, iar în câteva licee au fost create zone recreative și spații în care elevii se ocupă în timpul liber cu sportul. Tinerii implicați în proiect și-au împărtășit experiența trăită cu reporterii ZdG, declarând că „problemele au fost rezolvate” și că sunt „mulțumiți de rezultate”.

„Este important să vorbim despre necesitățile și problemele pe care le avem – vom fi auziți și înțeleși, iar orice problemă sau dilemă își va găsi rezolvare”

Vanesa Lozan, elevă în clasa a 12-a, LT „Petru Rareș”, or. Soroca;

Vanesa Lozan este elevă în clasa a 12-a la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din orașul Soroca, iar de patru ani este membră în Consiliul elevilor. Vanesa le-a povestit reporterilor ZdG că după experiența pe care a trăit-o în cadrul proiectului „Abilitarea Consiliilor elevilor în procesul de luare a deciziilor” ar vrea și ea să fie mentoră pentru alți elevi și să-i inspire pe alți oameni să fie membri activi ai societății. „Acest proiect este o experiență de neuitat, deoarece am cunoscut oameni excepționali. Am reușit să învăț să fiu activă, să mă implic, să vorbesc și să-mi exprim ideile în public, să discut cu elevii ca să le cunosc problemele și să contribui la rezolvarea acestora”, povestește cu recunoștință Vanesa.

„Este important să vorbim despre necesitățile și problemele pe care le avem, pentru că, cu certitudine, vom fi auziți și înțeleși, iar orice problemă sau dilemă își va găsi rezolvare. Cred că acestea sunt cele mai importante lecții pe care le-am învățat. Datorită acestei experiențe, mi-am făcut un plan pentru cariera și viața pe care o voi urma. Sper ca experiența acumulată în acest proiect să mă ajute să devin un expert ca să ghidez și alți elevi să identifice și soluționeze problemele comunității lor”, susține cu încredere și optimism Vanesa.

„Fiecare om poate fi parte a îmbunătățirii lucrurilor și a rezolvării problemelor din societate”

Constantin Lisnic, elev în clasa a 11-a LT „Ion Creangă”, or. Soroca;

Constantin Lisnic, elev în clasa a 11-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Soroca, spune că până la participarea în acest proiect era mai puțin comunicabil. Datorită acestui proiect, tânărul spune că a „trecut într-o nouă etapă” în care comunică, își susține opiniile și îi motivează și pe alții să ia atitudine. Adolescentul susține că cea mai importantă lecție pe care a însușit-o alături de ceilalți tineri este că fiecare om poate fi parte a îmbunătățirii lucrurilor și a rezolvării problemelor din societate, și nu parte a problemei.

„În primul rând – eu sunt cel care trebuie să acționez. Nu trebuie să aștept ca altcineva să rezolve anumite probleme. Știu să identific o problemă la nivel de comunitate, înțeleg cum lucrează proiectele din interior, am învățat cum să lucrăm mai bine în echipă, știm ce și cum să facem.

Eu sunt cel care trebuie să ia inițiativa și să fac ca lucrurile să se schimbe în bine, să-i consult pe cei care au expertiză în domeniul necesar și să-mi găsesc grupul de oameni cu care să conlucrez pentru a obține rezultatele necesare”, susține Constantin, care visează să devină specialist în Tehnologii Informaționale, astfel încât să găsească soluții automatizate la multe probleme existente în societate.

„Vom continua să-i motivăm și pe alți oameni să dorească schimbarea și să se implice în comunitate”

Loredana Mocanu, elevă în clasa a 9-a, LT „Mihai Sadoveanu”, satul Giurgiulești;

„În primul rând, acest proiect mi-a adus prieteni, cunoștințe, dar și abilități în comunicarea asertivă. Am cunoscut dorințele și necesitățile elevilor, pe care le-am racordat la cerințele administrației liceului. Iar prin activitățile informative și recreative organizate în liceu am rezolvat problema comunicării agresive. Vom continua să-i motivăm și pe alți oameni să dorească schimbarea și să se implice în comunitate”, susține Loredana Mocanu, elevă în clasa a 9-a la Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu” din satul Giurgiulești.

„Elevii știu că au un cuvânt de spus în viața comunității”

Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova;

Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova, care a susținut financiar proiectul, le-a declarat reporterilor ZdG că prin intermediul acestuia a fost „elaborată metodologia prin care elevii au învățat căi noi de implicare și dezvoltare comunitară”, exprimându-și speranța că „acest model va fi preluat și, eventual, încorporat în bunele practici la nivel național aplicate de alte licee și școli, de către toți cei care au participat în proiect.”

„Proiectul a fost gândit ca un instrument de implicare autentică și veritabilă a elevilor în viața comunităților lor. Am căutat un model care să permită implicarea acelor elevi care sunt cu adevărat interesați. Ei au avut ocazia să se implice și să învețe de la experți. Impactul este la suprafață. Elevii știu că au un cuvânt de spus în viața comunității, au învățat metodologia – cum se adună comunitatea, cum se caută problema din comunitate, cum se testează mai multe ipoteze, care sunt cele mai importante probleme pentru a le prioritiza, cum se elaborează o soluție, așa încât să fie rezolvată problema și să nu fie create alte probleme. Elevii au obținut încredere în forțele proprii și acum nu sunt doar niște copii care așteaptă viitorul. În R. Moldova este un clișeu care nu-mi place prea mult. Noi spunem că «copiii sunt viitorul nostru». Viitorul este al tuturor. Și ceea ce facem astăzi construiește viitorul celuilalt”, a conchis Petru Culeac.

„Sperăm că acești elevi vor fi liderii zilei de mâine care vor opta pentru un proces decizional transparent”

„Principalul rezultat pe termen scurt al acestui proiect este că avem aceste istorii de succes în instituțiile de învățământ de la nordul și sudul R. Moldova implicate în proiect”, susține Stela Babici, președinta Centrului de Resurse pentru Tineri DACIA din orașul Soroca, organizație de tineret parteneră în implementarea proiectului.

Stela Babici, președinta Centrului de Resurse pentru Tineri DACIA, orașul Soroca;

„Ne bucură faptul că membrii Consiliilor de elevi implicați în proiect în acești doi ani au scris și implementat proiecte, au gestionat bugete, au venit cu idei și au demonstrat că ei pot fi o forță împreună cu profesorii și administrația instituțiilor și se pot implica în procesul decizional din cadrul instituțiilor de învățământ. Pe termen lung, sperăm că tinerii implicați în acest proiect vor fi cetățeni activi și se vor implica în procesul decizional din comunitățile de unde vin.

Sperăm că acești elevi vor fi liderii zilei de mâine care vor opta pentru un proces decizional transparent, cu implicarea altor cetățeni în realizarea și completarea bugetului. În acești doi ani, acești tineri s-au format ca lideri. Suntem siguri că aceste istorii de succes vor încuraja și alte instituții să implementeze programul și activitățile pe care le-am dezvoltat împreună cu Consiliile de elevi”, a spus Stela Babici.

„În acest proiect am spart stereotipurile conform cărora directorul și profesorii spun ultimul cuvânt în rezolvarea problemelor și găsirea soluțiilor pentru tineri”

Viorica Cecan, manageră comunicare AO Centrul „CONTACT-Cahul”;

„Ne bucurăm foarte mult pentru acești tineri care au făcut alegerea corectă și au avut deschiderea să participe în Consiliile de elevi. În acest proiect am spart stereotipurile conform cărora directorul și profesorii spun ultimul cuvânt în rezolvarea problemelor și găsirea soluțiilor pentru tineri. Tinerii de azi pleacă în societate personalități puternice. Ne bucurăm mult că am avut suportul mentorilor și instituțiilor partenere. Vreau să urez succes tinerilor și îi îndemn să meargă în instituțiile și în localitățile lor și să continue să se implice. Am fost impresionați cu toții de implicarea și devotamentul acestor tineri care au reușit să facă lucruri frumoase pentru comunitatea lor”, a declarat Viorica Cecan, manageră comunicare la AO Centrul „CONTACT-Cahul”, organizație de tineret parteneră în implementarea proiectului.