Accident rutier în nordul țării: un bărbat și-a pierdut viața după ce minitractorul pe care îl conducea ar fi fost lovit de un automobil

Un bărbat a decedat în urma unui accident care s-a produs în dimineața zilei de duminică, 11 octombrie, în jurul orei 07:00, pe traseul R-7, în direcția orașului Rîșcani, a anunțat Poliția.

Conform oamenilor legii, un Mitsubishi cu remorcă, condus de un bărbat de 58 de ani, ar fi lovit din spate un minitractor ZUBR, condus de un bărbat de 69 de ani, care tracta o căruță în care se afla soția sa, de 65 de ani.

În urma impactului, conducătorul tractorului a decedat la fața locului, iar soția acestuia a suferit multiple traumatisme.

Șoferul automobilului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.