Vot de neîncredere pentru Codreanu. Fracțiunea socialiștilor în CMC cere demisia primarului interimar

La inițiativa fracțiunii Partidului Socialiștilor, consilierii municipali s-au întrunit astăzi într-o ședință de îndată, în cadrul căreia au dat un vot de neîncredere primarului interimar Ruslan Codreanu, dar și viceprimarului Nistor Grozavu.

De la tribuna CMC, consilierii municipali ai fracțiunii PSRM i-au solicitat lui Codreanu și Grozavu să își dea demisia de onoare.

„Le cerem să plece benevol din funcție. Să ne permită nouă, CMC, să decidem cine trebuie să îndeplinească această funcție în continuare”, a declarat Dinari Cojocari, președintele fracțiunii PSRM în CMC.

Consilierii liberali au declarat însă că au elaborat un proiect de decizie cu privire la demiterea lui Codreanu și Grozavu, proiect care însă nu a fost susținut de socialiști, care au declarat că cei doi trebuie să își dea demisia benevol, în contextul în care anterior mai mulți funcționari care au fost demiși, au câștigat în instanță, iar Primăria a fost obligată să le achite despăgubiri.