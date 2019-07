Vine sau nu procurorul general interimar la şedinţa Parlamentului de astăzi? Răspunsul Maiei Sandu

Maia Sandu spune că nu cunoaşte, dacă astăzi, 19 iulie, procurorul general interimar, Igor Popa, intenţionează să vină la şedinţa Parlamentului şi să ceară ridicarea imunităţii a mai multor deputaţi. Declaraţia a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4.

„Nu ştiu, nu m-a informat nimeni despre aceste lucruri. La ședința Consiliului Suprem de Securitate nu am vorbit despre vizita lui la Parlament. Am vorbit despre alte subiecte. Mi s-au părut halucinante unele răspunsuri oferite de către dumnealui. Se pare că domnul Popa nu știe despre schemele de corupție, care sunt în R. Moldova. Se pare că nu își dă seama de efectele acestor scheme de corupție asupra cetăţenilor. El e undeva foarte departe, își imaginează că are tot timpul din lume ca să investigheze încă vreo 50 de ani, e rupt de realitate”, a declarat Maia Sandu.

Tot în cadrul acestei emisiuni, prim-ministra Maia Sandu a mai spus că în unele circumscripții uninominale vor fi organizate alegeri parlamentare concomitent cu alegerile locale generale programate pentru data de 20 octombrie curent.

Referitor la alegerile locale din 20 octombrie, şefa executivului a anunţat că PAS şi PPDA vor avea un candidat comun.

Întrebată dacă liderul Platformei DA, Andrei Năstase, va fi candidatul comun ACUM pentru alegerile din Chișinău, Maia Sandu a menționat că acest lucru nu a fost decis.

Despre semnarea pactului de neagresiune între partenerii de coaliţie ACUM şi PSRM, prim-ministra spune că pentru aceasta mai e timp și că nu știe dacă va fi într-o formă scrisă.