VIDEO/ Plahotniuc recunoaște că l-a votat pe Dodon la alegerile prezidențiale din 2016?

La evenimentul organizat de Partidul Democrat din Moldova (PDM) în centrul capitalei, Vladimir Plahotniuc, președintele formațiunii, a scandat că l-ar fi votat pe Igor Dodon la funcția de președinte al R. Moldova. Declarația a fost făcută în fața Președinției R. Moldova, acolo unde PDM a protestat, cerându-i președintelui să demisioneze.

„N-a vrut să iasă la moldovenii care l-au votat. Măi Dodon, noi te-am votat, noi o să te scoatem. Dodon e trădător”, a strigat Plahotniuc, după care, mesajul său a fost preluat și de însoțitorii săi.

Igor Dodon a devenit președintele R. Moldova în urma alegerilor prezidențiale din lunile octombrie/noiembrie 2016. Atunci, Igor Dodon a învins-o în turul doi de scrutin pe Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate.

În declarațiile publice din acea perioadă, Vladimir Plahotniuc lăsa de înțeles că și-ar fi dat votul pentru lidera PAS, Maia Sandu, cea care anterior spunea că nu are nevoie de votul lui Plahotniuc.

„Am votat pentru candidatul care nu are nevoie de sprijinul meu :). Am votat geopragmatic, nu geopolitic, am votat așa cum unii nu pot înțelege de ce aș vota. Am votat așa cum sunt, nu așa cum cred unii că sunt. Dacă nu ați înțeles cum am votat, înseamnă că sunteți printre cei care au urmărit doar știrile despre mine, nu și știrile cu mine. Sper că mulți alți cetățeni au votat sau vor vota la fel ca mine, iar împreună cu viitorul președinte vom construi un viitor mai bun pentru țară”, scria Plahotniuc pe pagina sa de facebook, după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2016.