VIDEO/ Mesajul în limba română al ambasadorului Dereck J. Hogan, cu ocazia Zilei Independenței SUA

Co ocazia recepției de Ziua Independenței SUA, sărbătorită anual la 4 iulie, ambasadorul SUA în R. Moldova, Dereck J. Hogan a ținut un discurs în limba română, în care s-a referit inclusiv la relațiile bilaterale dintre cele două state. În același context, ambasadorul SUA a punctat că „democrația necesită grijă și atenție în mod constant, nu se înfăptuiește de la sine”.

Ulterior, prim-ministra Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare pentru poporul american, în care a ținut să menționeze că reafirmă „angajamentul ferm al Guvernului față de democrație și bună guvernare”.

Ambasadorul Dereck J. Hogan a venit pe 25 octombrie 2018 la Chișinău. Anterior, a deținut funcția de secretar executiv adjunct al Departamentului de Stat al SUA. Este unul dintre experții Departamentului de Stat pe regiunea Europei de Est.

Sursa foto: md.usembassy.gov