VIDEO/ Fracțiunea partidului „Șor” a venit la Parlament fără lider

Fracțiunea Partidului „Șor” a venit astăzi pentru prima dată la Parlament după schimbarea guvernării, pentru a susține un briefing de presă. Fracțiunea însă nu s-a prezentat in corpore, iar deputații nu le-au oferit jurnaliștilor informații despre unde este Ilan Șor și de ce acesta nu a venit la Parlament.

Încă de la începutul briefingului, deputatul Denis Ulanov a declarat că membrii fracțiunii nu vor răspunde la întrebările jurnaliștilor, asta deși reprezentanții presei voiau să afle unde se află Ilan Șor, dacă acesta a părăsit sau nu țara, și cum reacționează acesta la faptul că procororii au aplicat sechestru asupra bunurilor pe care le deține.

În discursul pe care l-a ținut, deputatul Denis Ulanov a subliniatul faptul că Partidul „Șor” va fi o opoziție puternică în Parlament, asta deși nu a participat la nicio ședință a Legislativului de la învestirea noului Guvern. Totodată, deputații fracțiunii Partidului „Șor” nu au declarat dacă urmează sau nu să se prezinte la următoarele ședințe ale Parlamentului.

„Fracțiunea Partidului „Șor” încă de la prima ședință a Parlamentului a declarat că va fi în opoziție. Am venit în Parlament să lucrăm și să demonstrăm cum arată o politică a acțiunilor reale”, a spus Ulanov.

Deputatul fracțiunii „Șor” a mai declarat că majoritatea parlamentară din Parlament este o pseudo-coaliție, pentru că Blocul ACUM și PSRM au viziuni și valori diametral opuse.

„Ce putem aștepta de la o astfel de majoritate? Fracțiunea noastră trebuie să fie o opoziție activă. Înțelegem însă că Partidul „Șor” nu place multora și este incomod altora. Ne invidiază pentru succesul nostru”, a precizat Denis Ulanov.

Fracțiunea condusă de Ilan Șor s-a arătat indignată de faptul că mai mulți deputați din Parlament nu au susținut candidatura Marinei Tauber la funcția de președintă a Comisiei drepturile omului și relații interetnice. Totodată, fracțiunea „Șor” susține că noua majoritate a încălcat legea pentru că nu a inclus deputații fracțiunii „Șor” în comisiile juridică numiri și imunități, economie, buget și finanțe, sau apărare și ordine publică.

În finalul briegingului de presă, unul de jurnaliști a întrebat deputații unde totuși se află Ilan Șor, iar Denis Ulanov a declarat că acesta ar urma să facă declarații în timpul apropiat.