VIDEO/ Despre ce a vorbit fostul premier al R. Moldova, Maia Sandu, la Zagreb

În cadrul congresul Partidului Popular European (PPE), unde a fost aleasă noua conducere a celei mai mari formaţiuni politice paneuropene, fostul premier al R. Moldova a ţinut un discurs în faţa mai multor lideri europeni. Aceasta a vorbit despre situaţia politică din R. Moldova dar şi a mulţumit liderilor europeni pentru ajutorul acordat R. Moldova de la numirea sa în funcţia de premier.

„Suportul dumneavoastră ne-a ajutat să luptăm pentru cauza noastră comună, chiar dacă pare totul pierdut. Am venit aici cu noutăți triste și bune din R. Moldova. Vestea tristă este că democrația și buna guvernare a făcut un pas înapoi, după o scurtă perioadă a reformelor. Aşa cum mulți dintre voi cunoașteți, Guvernul reformator și proeuropean a fost demis în urmă cu o săptămână, după o luptă pentru a avea un procuror independent. Totodată, vestea bună este că acest pas în urmă este temporar. Într-un an avem alegeri prezidențiale, unde vom avea noi posibilităţi de recuperare a Moldovei, așa cum am făcut în trecut. Noi vom avea succes, pentru că avem suportul cetățenilor, care nu vor să fie guvernați de politicieni corupți”, a declarat Maia Sandu în faţa mai multor lideri europeni.