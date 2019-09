VIDEO/ Andrian Candu, despre Plahotniuc: „Uneori poți să pleci și să revii foarte repede sau să nu mai revii”

Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, dă asigurări că Vlad Plahotniuc va reveni în R. Moldova, dar nu și în politică. Totodată, Candu susține că rezultatul la alegerile parlamentare din februarie se datorează, inclusiv, lui Vlad Plahotniuc. Democratul spune că vorbește periodic cu nașul său de cununie, dar a evitat să spună unde se află acesta.

Declarațiile au fost făcute pentru ZdG la Congresul IX extraordinar al PDM, din 7 septembrie.

Vedeți în materialul video de mai jos declarațiile fostului președinte al Parlamentului:

Întrebat dacă la Congresul PDM va veni și fostul lider de partid, Vlad Plahotniuc, Andrian Candu a răspuns:

„Nu, dnul Plahotniuc este plecat din politică, din partid. Își are viața sa, are grijă de familie pe care, apropo, a ignorat-o mulți, mulți ani. Cred că fiecare are dreptul să se regăsească într-un nou format, cu noi activități”.