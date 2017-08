În 2016, un ONG din Germania i-a oferit lui Iurie Leancă mai mulți bani decât a câștigat din salariul de deputat în Parlament

Iurie Leancă, cel care a fost ales la începutul lunii iunie în funcția de vicepreședinte al Parlamentului, a avut, în 2016, un venit din salariul de deputat în sumă de 149 de mii de lei, echivalentul a 12,4 mii de lei pe lună. Soția sa, despre care Leancă menționează că este „casnică”, nu a avut venituri oficiale. În schimb, fostul premier declară că a beneficiat de 8250 de euro, echivalentul a 175 de mii de lei în calitate de onorariu de la Institutul pentru politică europeană din Berlin. Suma depășește veniturile declarate de Iurie Leancă de la Parlamentul R. Moldova.

Din dobânzile de la Mobiasbancă, Leancă și soția au primit aproape 1700 de euro, iar alți 66 de mii de lei, Leancă i-a primit drept îndemnizație de la Parlament.

În schimb, anul trecut, Leancă a făcut o achiziție importantă. Acesta și-a cumpărat un automobil Skoda Superb, fabricat în 2015. Achiziția a fost perfectată în leasing în baza unui contract în sumă de 29550 de euro, echivalentul a aproximativ 600 de mii de lei. Prin contract de comodat, Leancă a intrat și în posesia unui automobil Mercedes S 350, fabricat în 2011.

În cele 8 conturi bancare, toate deschise la Mobiasbancă, Leancă și soția dețin aproape 100 de mii de euro.

În 2009, când se lansa în politică, cel puţin conform declaraţiilor sale cu privire la venituri şi proprietate depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) în campania electorală din aprilie 2009, Leancă declara că, în 2007 — 2008, fiind vicepreşedinte al Companiei Ascom, a avut venituri de 78,6 mii de euro şi 320,9 mii de lei din salariu. Acesta mai indica un lot de pământ la Ialoveni, un Audi 6 din 2001 şi un VAZ 06 din 1989. Atunci, Leancă deţinea depozite bancare în sumă de 53 mii de euro, iar din dobândă a obţinut 15 mii de lei şi 2600 de euro.

Averea candidatului Leancă a sporit în ultimii ani, deşi salariul său a fost unul vizibil mai mic decât cel din perioada Ascom. Astfel, în declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe anul 2015, ex-premierul a declarat un venit din salariu de 180 mii de lei şi alţi 120 de mii din activitate ştiinţifică. În 2015, Leancă deţinea în conturi bancare puţin peste 90 mii de euro (aproximativ 2 milioane de lei), aproape dublu faţă de perioada când se lansa în politică. Leancă declara anul acelaşi teren din Ialoveni, VAZ-ul din 1989, dar şi două case. Una de 223 m.p., tot în Ialoveni, pe care a obţinut-o prin contract de donaţie în 2012 şi alta, tot la acea adresă (construcţie accesorie), de 51 m.p., primită, la fel, prin contract de donaţie.

Iurie Leancă a primit casa care are o valoare cadastrală de aproape 700 mii de lei, dar un preț de piață de câteva ori mai mare, în noiembrie 2012, pe când era ministrul al Afacerilor Externe și Integrării Europene. Cel care i-a donat-o a fost socrul său, Nicolae Prigorschi, care avea atunci 77 de ani.

Proaspătul vicepreședinte de Parlament locuia însă în acel imobil, unul modern, cu două niveluri, încă din anul 2005, fără a-l declara. „În casă ne-am mutat în 2005 şi nu în 2008, iar lotul a fost cumpărat de socrul meu încă de prin 1995. De atunci a început construcţia. Dânsul a vândut apartamentul în 1998 — 1999 ca să poată construi şi s-a mutat la noi cu traiul. Din 2001, când am plecat la ASCOM, am avut un salariu bun ca să pot plăti pentru finisarea casei. În 2004, am vândut şi apartamentul meu, ca să putem finaliza construcţia. Din 2005, atunci când am plecat la Haga, m-am mutat în casa respectivă. Doar că atunci, fiind ocupat de plecare, n-am atras atenţia la faptul că era casa scrisă pe numele socrului. În 2012, dânsul a făcut această donaţie pe numele meu şi al soţiei, astfel că am devenit succesori legali. Vreau să menţionez că alte proprietăţi şi imobile nu avem în R. Moldova”, a precizat Leancă, într-un răspuns acordat ZdG anterior, în campania electorală pentru alegerile prezidențiale, la care Leancă a candidat.

Site-ul avere.md, creat de Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) care monitorizează averea funcţionarilor publici, constată că declaraţiile depuse de Iurie Leancă în 2009 — 2011 conţin informaţii incomplete despre proprietăţile acumulate până la data declarării, fapt ce contravenea legislaţiei în vigoare. Legislaţia la acel moment era una confuză şi conţinea inadvertenţe care au generat practici neuniforme de declarare selectivă a proprietăţilor. Totodată, „contrar legislaţiei, Iurie Leancă a omis să includă în declaraţia pentru 2009 venitul obţinut în urma unei eventuale vânzări a automobilului Audi 6, pe care îl deţinea la început de 2009, conform declaraţiei depuse la CEC pentru 2007 – 2008. De asemenea, demnitarul nu a trecut în declaraţiile sale pentru 2009 automobilul Mercedes E 220 CDI, contrar prevederilor legale de a declara toate bunurile procurate în anul de raportare. De asemenea, în nici una dintre declaraţiile sale din 2009 şi până în prezent, Iurie Leancă nu a indicat valoarea automobilului marca VAZ-21063”, precizează autorii site-ului.