Trei secretari de stat au demisionat. Cine sunt aceștia

Doi secretari de stat de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi unul de la Ministerul Economiei și Infrastructurii au demisionat. Despre acesta s-a anunţat astăzi, 18 iulie, în cadrul ședinței Guvernului.

Este vorba de Alexandru Larionov, Vitalie Bârsan şi Anatol Usatîi.

Alexandru Larionov a fost secretar de stat în domeniul managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei.

Vitalie Bârsan a fost secretar de stat în domeniul gestionării crizelor și situațiilor de urgență, rezervelor materiale de stat și de mobilizare.

Tot astăzi, la propunerea ministrului Economiei, Vadim Brânzan, Guvernul l-a demis şi pe secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Anatol Usatâi. Acesta a fost secretar de stat în domeniul construcțiilor și infrastructurii drumurilor.

Aceştia au fost numiţi în funcţie la 7 noiembrie 2017, de către Cabinetul de miniștri în frunte cu prim-ministrul Pavel Filip.

Tot astăzi, Cabinetul de miniștri a numit un nou secretar general al Guvernului. Funcția urmează a fi ocupată de către Andrei Spînu, care a figurat cu numărul 26 în lista națională a Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.