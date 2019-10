Strigătul unei candidate ACUM la funcția de primar într-un sat din Orhei: „Ne-au lăsat cu Șor alături. Ne luptăm ca și cu un zmeu uriaș și nimeni nu vine măcar cu un ziar”

Elena Rotaru, candidată la funcția de primar în satul Clișova din raionul Orhei din partea Blocului ACUM afirmă, într-o discuție cu ZdG, că în această campanie electorală nu a primit niciun ajutor din partea reprezentanților Blocului. „Nimeni nu a venit în sat. Ne-au lăsat cu Șor alături. Ne luptăm ca și cu zmeu uriaș și nimeni nu vine măcar cu un ziar, cu o felicitare, cu absolut nimic”, afirmă Rotaru.

Elena Rotaru a ajuns primar în satul Clișova din raionul Orhei în 2015, fiind candidată din partea PLDM. Ulterior, în perioada guvernării PDM, aceasta a ajuns să colaboreze cu democrații. La alegerile locale din octombrie 2019, Rotaru a candidat din partea Blocului ACUM.

În primul tur de scrutin aceasta a obținut 49,6% din voturi, devansând candidatul Partidului „Șor”, Victor Coniuc, care a obținut 41,25%. Cei doi se vor întâlni, pe 3 noiembrie, în turul doi de scrutin.

Elena Rotaru a avut nevoie de câteva voturi pentru a câștiga alegerile din primul tur

Într-o discuție cu ZdG, Rotaru a menționat că deși a ales să candideze din partea Blocului ACUM la aceste alegeri, a rămas dezamăgită, pentru că nu ar fi primit niciuun ajutor.

Elena Rotaru, primara satului Clișova, raionul Orhei. Ea candidează pentru un nou mandat în fruntea satului din partea Blocului ACUM. În 2015 a câștigat alegerile din partea PLDM din primul tur, cu 59% din voturi.

„Eu n-am trecut la PDM. Eu nu am fost membră de partid. Sunt chestiile lor dacă m-au inclus în lista lor, dar eu am fost simpatizant în ultima campanie electorală, dar membru de partid, categoric nu. Am colaborat pentru că erau la guvernare. Nu au fost presiuni. Absolut. De fapt, eu am o poziție aparte și ei nici nu îndrăznesc. Cu Blocul „ACUM” noi am fost și am rugat, dar este un eșec al nostru. E un eșec pentru țară, pentru raionul Orhei e la fel un eșec, plus rușine. Toți stau în fotolii. Nimeni nu a venit în sat. Ne-au lăsat cu Șor alături. Ne luptăm ca și cu zmeu uriaș și nimeni nu vine măcar cu un ziar, cu o felicitare, cu absolut nimic. Nimeni nu m-a ajutat cu nimic. Cum să fii membrul lor, să fii afișat că ești de la ACUM, iar ei să nu vină la o adunare sau să-mi dea un ziar, măcar să mă ajute, să meargă pe drum lângă mine. Nu. Absolut deloc. Toți stau în fotolii și așteaptă. Iată au așteptat și au cinci candidate la Consiliul Raional. La toți așa ne trebuie”, spune, indignată, candidata la funcția de primar al satului Clișova.

În raionul Orhei, Partidul „Șor”, condus de fostul primar al orașului Orhei, Ilan Șor, anunțat în căutare internațională, a câștigat 10 primării din turul 1 de scrutin, inclusiv orașul Orhei. Totodată, Partidul „Șor” are candidați în turul 2 în alte 21 de primării din raion. Altfel spus, Partidul „Șor” poate câștiga 31 din cele 38 de primării din raionul Orhei.

Primăriile din raionul Orhei câștitate de Partidul „Șor” după primul tur al alegerilor locale:

Isacova, Jora de mijloc, Mîrzești, Morozeni, Piatra, Puțintei, Vatici, Chiperceni, Pelivan, Orhei.

Primăriile din raionul Orhei în care Partidul „Șor” are reprezentanți în turul 2 de scrutin:

Crihana, Cucuruzeni, Ivancea, Mălăiești, Berezlogi, Neculăieuca, Peresecina, Pohorniceni, Pohrebeni, Sămănanca, Biești, Step Soci, Susleni, Vîșcăuți, Zorile, Bolohan, Brăviceni, Bulăiești, Ciocîlteni, Clișova, Seliște.

L-am întrebat pe Victor Mudrea, liderul Platformei DA la Orhei, cel care, conform reprezentanților PAS ar fi gestionat activitatea electorală a candidatului la funcția de primar în satul Clișova. „Întrebați-i pe cei de la PAS. Da, eu sunt responsabil, dar eu nu vreau să vorbesc despre asta și problemele care au fost. Nu pot să vorbesc. Să spun minciuni nu pot, dar să vorbesc corect, tot nu pot”.

Mariana Cușnir, lidera PAS din raionul Orhei a menționat, la rându-i, că promovarea candidatului ține și de solicitările acestuia. „A fost foarte clară pusă întrebarea. A cui este primarul acela și gestionează campania electorală, cu pliante, cu ziare. Cu logistică. Totul gestionează partidul al cărui candidat este. Dacă avea să ceară ajutor și spuneau că este nevoie de prezența PAS, noi mergeam. Noi am fost în primării unde s-a solicitat să fie tot Blocul ACUM, liderii celor două partide. Am fost acolo unde candidații au solicitat acest lucru. Dar acolo unde candidații nu au considerat că trebuie să facă lansări, adunări, pentru că le-au considerat ineficiente, ține de ei”.

În raionul Orhei, Blocul ACUM a câștigat un singur mandat de primar după primul tur de scrutin, în satul Trebunjeni. Blocul ACUM are candidați în turul doi în alte 9 localități din raion.

ZdG a discutat cu mai mulți primari aleși în urma alegerilor din 2015, care ulterior, au schimbat tabăra politică. Discuția a avut loc în contextul declarațiilor recente ale președintelui PDM, Pavel Filip, care afirma că „dintre primarii aleși din primul tur pe listele celor de la putere, 83 sunt foști primari ai Partidului Democrat din Moldova. Majoritatea dintre aceştia au fost șantajați să treacă de la PDM la ACUM sau PSRM, sau măcar să candideze independent”.

