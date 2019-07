Sandu, la întâlnirea cu subsecretarul de stat al SUA: Avem nevoie de sprijinul SUA în lupta împotriva corupției

La întâlnirea de sâmbătă, 13 iulie 2019, dintre prim-ministra Maia Sandu și Subsecretarul de Stat al SUA, David Hale, Sandu a reiterat că R. Moldova are nevoie mai mult ca oricând de sprijinul SUA în lupta împotriva corupției, adăugând că guvernul actual are voința de a lupta cu schemele ilegale.

La rândul său, David Hale, aflat într-o vizită de două zile la Chișinău, a reconfirmat sprijinul SUA pentru realizarea programelor de modernizare a R. Moldova.