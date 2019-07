Restricția de 90 de zile de aflare pe teritoriul Ucrainei, eliminată pentru transportatori

Nu mai există restricția de 90 de zile de aflare pe teritoriul Ucrainei. Despre aceasta a anunțat Maia Sandu transportatorii după întrevederea avută joi, la Kiev, cu președintele Vladimir Zelenski.

Deputatul Oleg Lipskii a apreciat anunțul și a afirmat astăzi că problema privind aflarea transportatorilor R. Moldova pe teritoriul Ucrainei 90 de zile în jumătate de an a apărut acum doi ani și a fost discutată de vreo opt ori de Guvernul precedent, dar a rămas nerezolvată.