Reacții la discursul rostit de Dodon de la tribuna ONU: Nu este poziția majorității parlamentare sau a Guvernului

Deputații ACUM Alexandru Slusari și Mihai Popșoi susțin că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, trebuia să ceară, în cadrul discursului rostit de la tribuna Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării noastre, lucru remarcat și de către ex-premierul Pavel Filip. Totodată, comentatorul politic Victor Ciobanu consideră că discursul ar fi „și pe placul” Federației Ruse, iar experta gender Alina Andronache atestă „lucruri banale”.

Președintele fracțiunii ACUM Platforma DA, Alexandru Slusari, a menționat, în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4, că nu i se pare corect faptul că Dodon a vorbit despre limba rusă, întrucât „noi parcă am convenit că nu atingem subiectele care dezbină societatea, care sunt problematice” și sunt subiecte „mult mai importante”, cum ar fi reforma justiției.

„Ar fi trebuit să fie mai pronunțat, fără echivocuri, să fi spus despre evacuarea trupelor rusești din regiunea transnistreană. (…) Dacă era vorba despre politica externă și situația privind conflictul transnistrean, repet: evacuarea necondiționată a trupelor țării străine este prima condiție pentru dezvoltarea de mai departe, mai ales în contextul în care discutăm despre neutralitate”, a precizat Slusari.

În același timp, vicespeakerul Mihai Popșoi a precizat că președinteel a prezentat poziția sa, ci nu a majorității parlamentare sau a Guvernului Republicii Moldova.

Potrivit comentatorului politic Victor Ciobanu, califică discursul șefului statului ca fiind unul „tradițional”, „este exact ceea ce ne-am obișnuit deja să auzim de la președintele Dodon”, „repetă formule ale lui Putin”.

„Nu a spus lucruri foarte grave, care ar afecta cumva poziția oficială a Republicii Moldova. Desigur că s-au făcut anumite reveransuri, dar tradiționale deja, în adresa Federației Ruse. Un apropo adresat este cel despre importanța limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova, punct de vedere expus anterior de diplomația Federației Ruse. (…) Mie îmi pare mult mai important că Dodon a confirmat lucruri esențiale: este premieră în Republica Moldova când avem o guvernare de orientări geopolitice diferite. Mai departe îmi pare discursul suraoptimist, cred că Dodon trage concluzii premature. (…) Este un discurs tradițional, în stilul președintelui Dodon, cu unele constatări care sunt pozitive. În timp, a lăsat discursul rectiliniu – parteneriat strategic doar cu Federația Rusă, gaz ieftin – și a revenit la un discurs mult mai echilibrat, pentru că pledează și pentru relații echilibrate”, a explicat Ciobanu pentru ZdG.

Referitor la fragmentul privind rolul femeii, Alina Andronache, reprezentantă a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”, a recunoscut că țara noastră a înregistrat „mici” progrese la capitolul reprezentare echitabilă dintre femei și bărbați în procesul decizional, dar a remarcat că președintele „promovează cu mult fast stereotipurile legate de drepturile reproductive și rolul femei în societate”.

„Odată ce domnul președinte declară că „asigurarea egalității de gen și abilitarea femeilor sunt elemente cruciale pentru accelerarea dezvoltării durabile”, acest lucru este imposibil de realizat dacă se promovează femeia ca mamă, soție, casnică etc. În anul 2017, 193,3 mii de femei erau inactive pe piața muncii din cauza responsabilităților casnice. Despre ce fel de abilitare economică vorbim, dacă, în anul 2018, ponderea femeilor (25-49 ani) cu cel puțin un copil de vârstă preșcolară s-a diminuat esențial, înregistrând cea mai mică valoarea în ultimii 5 ani? Și asta din nou din cauza stereotipurilor legate de responsabilitățile casnice, creșterea și îngrijirea copiilor, lipsa de oportunități de a combina viața de familie cu cea profesională etc. Observăm că în Chișinău, regiunea cu cele mai multe oportunități de studii și muncă, aproximativ o treime dintre femeile de 15-29 de ani nu muncesc, nu studiază sau beneficiază de anumite instruiri. Ce contează toate acestea? Important femeia să fie mamă, soție, gospodină bună. Dar, cel mai grav, domnul președinte uită că avem femei care nu pot fi mame sau nu doresc să devină mame și au tot dreptul să decidă. Să nu uităm de Anul Familiei și de Congresul Familiei, organizat sub egida președintelui. În cadrul acestui eveniment o mare parte dintre panelele de discuție s-au referit la identificarea „dușmanilor” familiei și combaterea pericolelor pe care le-ar prezenta o serie de factori, cum ar fi: „ideologia de gen”, drepturile omului, feminismul, egalitatea de gen, comunitatea LGBT și politicile „liberaliste”. Congres al discursurilor de ură și violență… Cu aceasta se mândrește și se laudă domnul Dodon la tribuna Adunării Generale ONU. E greu de comentat! De la această tribună au fost rostite discursuri istorice, care au abordat subiecte importante, inovative pentru asigurarea egalității de gen, dar noi încă batem pasul pe loc la lucruri elementare și banale, ca, de exemplu, cine și ce trebuie să facă în societate și familie”, a opinat experta gender pentru ZdG.