Reacția ministrului Apărării la moțiunea depusă de deputații ACUM săptămâna trecută

Ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, susține că deputații blocului ACUM au folosit „în mod manipulator pasaje dintr-un discurs mai vechi, pe care l-am ţinut în anul 2016” și încearcă să „dezbine societatea cu astfel de moțiuni”.

În moțiunea simplă depusă vineri, 29 noiembrie, deputații ACUM l-au acuzat pe acesta că a elogiat mercenarii din Donbas și a susținut agresiunea rusă împotriva Ucrainei prin declarația: „când des discutăm şi toţi mă întreabă de ce ne trebuie în Moldova armată, că noi n-o să biruim niciodată, eu aduc un simplu exemplu. Donbasul. În Donbas, militarii sunt în jur de 10 de mii. Practic, ca armata naţională a Moldovei. În armata Ucrainei sunt aproximativ 168 de mii. Deci spiritul, credinţa e mult mai eficace în luptă, dacă ostaşul crede în comandatul său, îşi iubeşte Patria, şi cu armament nu aşa de sofisticat ca la inamic”, adăugând că acesta a sfidat integritatea teritorială a Ucrainei.

Ministrul afirmă că autorii moțiunii „au furnizat doar un pasaj din acel discurs, încercând să manipuleze opinia publică” și precizează că repectă integritatea teritorială a Ucrainei.

„În anul 2016 am participat la conferința științifică națională „Biserica ortodoxă din Moldova și statul. Credință și cunoaștere”, organizată de Academia de Științe a Republicii Moldova. În luarea mea de cuvânt, în cadrul evenimentului respectiv, am vorbit audienţei despre forța spiritului unei armate, despre faptul că motivația cu care militarii îşi îndeplinesc misiunile este mai puternică uneori decât dotarea tehnică pe care o au. În acest context am dat şi exemplul unor armate mici ca număr, poate nu foarte dotate tehnic, dar a căror motivaţie în luptă a fost foarte mare. Aici a fost şi o referire la Donbas, pe lângă alte exemple, fără a da calificative de un fel sau altul. Asta e tot şi nimic mai mult, iar dacă exprimarea mea în acel pasaj nu a fost suficient de clară şi ar fi putut naşte întrebări, se putea viziona întregul discurs şi s-ar fi evitat speculaţiile şi manipulările”, a explicat Gaiciuc într-o postare pe pagina sa de Facebook.