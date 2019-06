Partidul Socialiștilor a convocat pentru astăzi, 19 iunie, ședința Consiliului Republican al formațiunii. Ședința este programată pentru ora 12.00, urmând ca ulterior socialiștii să vină cu declarații de presă.

Contactată de Ziarul de Gardă, purtătoarea de cuvânt a partidului, Irina Astahova, a declarat că nu ne poate informa despre care vor fi subiectele abordate în cadrul ședinței, însă ulterior reprezentanții partidului vor face declarații pentru jurnaliști.