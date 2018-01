Președintele vacanțelor: Detalii despre noua destinație turistică în care se odihnește Igor Dodon

Igor Dodon, președintele R. Moldova își petrece weekendul în Republica Altai, un subiect federal al Rusiei. Șeful statului a postat pe pagina sa de pe o rețea de socializare câteva fotografii în care se plimbă prin zăpadă, iar în preajmă este însoțit de un elicopter. Dodon nu a oferit detalii despre escapada sa, dar le-a urat tuturor un weekend frumos, în limba rusă.

„Foarte frumos. Rusia nu înseamnă doar Moscova. Un weekend frumos”, a scris, exclusiv în limba rusă, Igor Dodon, pe pagina sa de pe o rețea de socializare, localizându-se în Republica Altai. Mesajul președintelui este însoțit de câteva fotografii din Munții Altai. În preajma acestuia poate fi observat și un elicopter, cu care președintele a ajuns pe munte. Dodon nu a oferit alte detalii despre vacanța sa.

Conform informațiilor publice, Republica Altai este situată în centrul Asiei, la limita la care se întâlnesc taigaua siberiană, stepele Kazahstanului și semideșertul din Mongolia. Pădurile acoperă peste un sfert din teritoriul republicii. Caracterica determinantă a geografiei Republicii Altai este reprezentată de terenul muntos. Republica este situată în zona orizontală a lanțului Munților Altai, care acoperă o mare parte a republicii și se continuă pe teritoriile țărilor vecine Kazahstan, Mongolia și China. Zona este activă din punct de vedere seismic, cutremurele fiind cele care au modelat crestele abrupte ale munților, separate de văi înguste și adânci. Cel mai înalt vârf muntos din republică este totodată și cel mai înalt punct din Siberia – Muntele Beluha, 4.506 m.

După prăbușirea Uniunii Sovietice, turismul din Republica Altai s-a dezvoltat foarte mult. Deși rușii bogați din statele vecine sunt cei mai obișnuiți turiști din republică, tot mai mulți turiști din străinătate, în particular credincioși New Age, vin în zonă, în special datorită marii semnificații spirituale a regiunii. Cele mai populare destinații turistice se află în nord, unde starea drumurilor este mai bună, mai ales de-a lungul autostrăzii Ciuiski, care este principala cale terestră de pătrundere dinspre nord spre zona turistică. În plus, clima în nordul republicii este mai blândă decât în sud, unde chiar și vara pot apărea zile friguroase. Printre cele mai importante puncte de interes turistic din regiunea Altailor se află Lacul Aiia, Belokurinha (staține cunoscută în special pentru izvoarele de apă minerală), și foarte pitoreasca regiune Ciemal. Turiștii aventuroși pot vizita Lacul Telețkoe sau Muntele Belha din sud.

Deși are un an de când este președinte, Igor Dodon a beneficiat de mai multe vacanțe. La două săptămâni de la învestirea în funcţie, Dodon şi-a petrecut Crăciunul împreună cu soţia şi cei trei feciori, într-o staţiune turistică din Soci, unde s-au aflat nu mai puţin de patru zile. Deşi anunţa că avea câteva vizite informale, purtătorul său de cuvânt declara ulterior că nu cunoaşte despre acestea. Peste circa o lună, Igor Dodon, în calitate de şef al Federaţiei Naţionale de Şah, s-a aflat în Iran, la deschiderea Campionatului Mondial de Şah (Femei). Dodon s-a întâlnit cu preşedintele Iranului şi cu consulul F. Ruse. Nici Dodon, nici Serviciul de Presă al Preşedinţiei nu au dezvăluit componenţa delegaţiei, costul deplasării şi dacă aceasta a fost achitată din bugetul de stat.

O minivacanţă (3-8 martie 2017), Igor Dodon şi soţia au avut în Italia, la staţiunea Breuil-Cervinia, aflată la altitudinea de 2000 de metri deasupra nivelului mării, fiind considerată staţiune de lux. Aceasta se află într-un defileu alpin între Italia şi Elveţia. Un tânăr din R. Moldova, care lucrează în unul dintre restaurantele staţiunii Cervinia şi care s-a fotografiat cu Igor Dodon, a declarat pentru ZdG că acesta a servit masa împreună cu soţia, un bodigard şi o familie cu copii. În Italia, Dodon s-a întâlnit cu diaspora moldovenească, vizita însă a fost umbrită de huiduieli.

În primul weekend din vara anului 2017, Igor Dodon şi familia sa au fost oaspeţii deputatului Dumei de Stat a Rusiei, Oleg Nilov, de la Partidul Rusia Dreaptă, în Republica Carelia, Federaţia Rusă.

În luna august 2017, Igor Dodon, alături de fratele său, de colegi de la Partidul Socialiștilor, dar și de alte persoane apropiate arcului guvernamental au vizitat muntele Athos din Grecia. Tot atunci, Dodon a postat pe o rețea de socializare și fotografii de la mare.

În toate aceste călătorii, astfel cum prevede legislația, familia președintelui ar trebui să fie însoțită de bodiguarzi, iar toate costurile pentru transportul și cazarea acestora, respectiv, ar trebui achitate din bugetul de stat.