Premierul Maia Sandu, în vizită la Bruxelles: „Într-o zi vom fi gata pentru UE și vom bate la ușă cu încredere”

Prim-ministra Maia Sandu se află astăzi, 2 iulie, la Bruxelles, unde a avut o întrevedere cu comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, Johannes Hahn. În cadrul unei conferinţe de presă comună, Hahn a lăudat eforturile noului guvern de la Chișinău de a continua reformele asumate prin Acordul de Asociere la UE.

Totodată, Hahn a confirmat că Uniunea Europeană ar putea debloca rapid sprijinul financiar promis Chișinăului, blocat din cauzafostei guvernări PD. Acesta susţine că noul Guvern se poate adresa Uniunii Europene pentru a se asigura ca are „destule mijloace financiare” pentru a putea implementa programul de guvernare.

La rândul său, Maia Sandu, a declarat că, Guvernul este pregătit să implementeze reforme la scară largă şi să construiască instituţii care vor funcţiona în beneficiul cetăţenilor.

Premierul Maia Sandu are programate întrevederi cu Donald Tusk, preşedintele Consiliului European, cu reprezentanţi NATO dar şi cu înalți oficiali europeni.

La 19 iunie, Comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn a vizitat Moldova, unde s-a întâlnit cu Maia Sandu. Hahn a declarat că sprijinul financiar din partea UE ar putea fi reluat din toamnă.

Ieri, 2 iulie, prim-ministra R. Moldova, a efectuat prima sa vizită de la preluarea mandatului, în România. Aceasta a avut întâlniri cu Preşedintele României, Klaus Iohannis dar şi cu premierul României, Viorica Dăncilă.