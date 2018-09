Portretele a cinci socialiști care aspiră la un fotoliu de deputat în viitorul Parlament: cine sunt și ce averi declară

Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) și-a anunțat candidații pentru încă cinci circumscripții uninominale: Fălești, Ungheni, Edineț, Orhei și Ivancea. Desemnarea candidaților are loc cu cinci luni înainte de alegerile parlamentare, din 24 februarie 2019. Pretendenții la mandatul de deputat în viitorul Legislativ au fost prezentați de șefa formațiunii politice, Zinaida Greceanîi, în cadrul unor mitinguri „împotriva politicii de jaf a guvernării eurounioniste”, organizate de socialiști în raioanele respective.

Oleg Savva este înaintat drept candidat din partea PSRM în circumscripția Fălești.

Din 2014, Oleg Savva este deputat în Parlamentul R. Moldova. Accesta a acces în Legislativ pe lista socialiștilor, situându-se pe poziția 25 și fiind ultimul candidat PSRM care a intrat în Parlament după anunțarea rezultatelor scrutinului din 30 noiembrie 2014. Potrivit CV-ului de pe pagina Parlamentului, Savva s-a născut la 10 decembrie 1966 în Chișinău, este căsătorit și are doi copii. Acesta are studii juridice, după ce în 2005 a obținut licența la Institutul Nistrean de Economie și Drept din or. Bălți. Oleg Savva este veteran al războiului din Afganistan, participant al conflictului armat din Transnistria și participant la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl. Între 1984-1985, acesta a fost lăcătuș colector la uzina Constructoare de Mașini din Făleși, între 1997-1999 a exercitat funcția de controlor în cadrul Primăriei din Fălești, iar între 1993-2006 a fost președinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan din Fălești. În 2012 devine președintele Organizației teritoriale PSRM din Fălești, funcție politică care ulterior îi este răsplătită cu fotoliul de deputat.

Oleg Savva se numără printre semnatarii proiectului de lege din 2014 privind „denunțarea Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora”. Savva este și unul dintre autorii „Proiectului hotărârii pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova privind condamnarea acțiunilor cu caracter unionist de subminare și lichidare a statalității Republicii Moldova”. În mai 2017, Oleg Savva a fost unul dintre cei 74 de deputați care au votat pentru comasarea proiectelor PSRM și PDM privind schimbarea sistemului electoral și, respectiv, unul dintre socialiștii care la 20 iulie 2017, alături de democrați, și-au dat votul pentru schimbarea sistemului electoral în unul mixt.

În ultima sa declarație de avere și interese depuse la Autoritatea Națională de Integritate, cea pentru 2017, Oleg Savva susține că unicul venit al familiei în anul respectiv a fost salariul său de deputat – 123 412 lei, plățile compensatorii oferite de Parlament – 64 462 de lei și alocația de la CNAS – 1 200 de lei. Oficial, deputatul deține un teren intravilan de 0,0615 ha, despre care susține că are o valoare de 20 de mii de lei, o casă de locuit de 116 metri pătrați, care ar constitui o donație și ar valora puțin peste 54 de mii de lei, și o construcție auxiliară care ar avea un preț de 19 mii de lei. Oleg Savva afirmă că nu are mașină. Totodată, acesta declară cota de participare de 85% la SC GLEBUSCOM SRL, companie din Fălești care se ocupă de „transporturi cu taxiuri de toate tipurile”.

Ghenadi Mitriuc este desemnat candidatul PSRM în circumscripția Ungheni.

Asemeni colegului său, Ghenadi Mitriuc a acces în Parlament în 2014, fiind al 18-lea pe lista socialiștilor. Ghenadi Mitriuc s-a născut la 5 august 1968 în localitatea Agronomovca, raionul Ungheni. Potrivit CV-ului afișat pe pagina Legislativului, după absolvirea școlii din localitate a făcut studii la Școala medicală de bază din Chișinău (1983-1987), specialitatea felcer-sanitar. Între 1991-1992 a desfășurat serviciul în Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Organelor Afacerilor Interne. În următorii patru ani a fost paznic la școala medie incompletă din s. Agronomovca. Între 1996 a devenit inspector în cadrul Biroului Vamal Ungheni Sculeni și abia doi ani mai târziu, în 1998, a început studiile la Facultatea Drept a Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, pe care a absolvit-o în 2003, atunci când era deja consilier independent în Consiliul Orășenesc Ungheni. Între timp, Ghenadi Mitriuc fondase, tot în Ungheni, firma ,,RINCOR-PRIM” SRL, cu afaceri în domeniul automobilelor. În 2007, Mitriuc a absolvit Facultatea economie și management public de la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președintele R. Moldova și a schimbat fotoliul de consilier pe cel de viceprimar de Ungheni. În 2011 revine la funcția de consilier și fotoliul de director al firmei pe care a fondat-o în 2001, „RINCOR-PRIM” SRL. Următoarea treaptă în cariera sa este accederea în Parlament pe lista socialiștilor, funcție în care a susținut toate inițitivele PSRM, atât cele privind denunțarea Acordului de Asociere cu UE, cât și cele privind schimbarea sistemului electoral.

În actul de avere și interese pentru 2017, Ghenadie Mitriuc trece salariul la Parlament – 221 847 de lei, dobânda bancară – 1 200 de lei, alocația de 1 200 de lei de la CNAS și 20 000 de lei drept venit obținut după înstrăinarea a două mijloace de transport. În aceeași declarație, Mitriuc trece opt terenuri, o casă de 133,2 metri pătrați, despre care afirmă că a cumpărat-o în 2013 cu peste 209 mii lei, un apartament de 48,3 m.p. pe care l-ar fi primit drept donație, un garaj și o „altă avere imobilă” în valoare de 22 de mii de lei. Deputatul deține șapte mașini, dintre care două le-a cumpărat în 2017: un Mercedes ML320CDI fabricat în 2007 și o Toyota Verso fabricată în 2011. Pentru fiecare dintre ele Mitriuc afirmă că a plătit câte 35 de mii de lei. Ghenadie Mitriuc menționează calitate de proprietar a trei firme fondate în Ungheni: „RINCOR-PRIM” SRL, „Total-Info”SRL și ÎI „Ghenadi Mitriuc”. În același act, Mitriuc trece cinci datorii, cu o valoare totală de peste 6 milioane de lei, pe care trebuie să le întoarcă, cu dobânzi, până în 2018, 2019 și 2023.

În circumscripția Edineț din partea PSRM va candida Nicolai Melnic. Acesta este consilier în același raion, ales la scrutinul local din iunie 2015, și președinte al organizației teritoriale PSRM în Edineț.

Candidatul PSRM pentru Circumscripția Orhei este Mihail Catraniuc, lider al organizației teritoriale a partidului. Mihail Catraniuc este născut la 18 august 1952 în localitatea Nadrecinoe, Ucraina.

În cadrul unei emisiuni de la postul EuroTV, din mai 2015, atunci când candida la fotoliul de primar al orașului Orhei pe listele PSRM, se preciza că acesta a făcut studii la Institutul de Telecomunicații din Odesa și Academia de Studii Economice din Moldova.

Potrivit acelaiași surse, Mihail Catraniuc a activat în calitate de inginer în telecomunicații, a fost director al Centrului de Telecomunicații din or. Orhei, iar patru ani a fost consilier în aceeași localitate. În bătălia pentru fotoliul de primar, în care l-a avut drept contracandidat pe Ilan Șor, Mihail Catraniuc nu a acumulat decât 2,62% din voturi.

În noiembrie 2017, Centrul de Investigații Jurnalistice a scris că sediul organizației teritoriale a PSRM din Orhei este amplasat într-un imobil pe care socialiștii îl închiriază de la Constantin Catraniuc, fiul lui Mihail Catraniuc.

În 2006, președintele Vladimir Voronin l-a decorat pe Mihail Catraniuc, pe atunci director al Filialei Orhei a Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom”, cu medalia „Meritul Civic”, pentru „muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul telecomunicaţiilor, contribuţie la implementarea realizărilor progresului tehnico-ştiinţific în domeniu şi merite în perfecţionarea formelor şi metodelor de organizare a muncii”.

În iulie 2012, alături de alți trei directori de filiale, Mihail Catraniuc a acționat în judecată societatea pe acțiuni „Moldtelecom”, pe motiv că a fost concediat în legătură cu reducerea statelor de personal, și a cerut încasarea unei compensații. După doi ani de litigiu, Curtea Supremă de Justiție a respins pretențiile celor patru.

Mihail Paciu este înaintat drept candidat al PSRM în circumscripția Ivancea.

Mihail Paciu este fermier și un om de afaceri din Brăviceni, Orhei. Acesta este conducător al Gospodăriei Țărănești „M.I. Paciu”. La 26 noiembrie 2017, acesta a fost decorat de președintele Igor Dodon cu Ordinul „Gloria Muncii” pentru „muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienței producției agricole și contribuție la dezvoltarea infrastructurii social-economice”. Atunci, radioorhei.info a scris că la începutul lunii octombrie 2017, Gospodăria Ţărănească deținută de Mihail Paciu a fost inclusă într-o listă de 18 companii, care au avut dreptul de a exporta în Rusia materialul săditor viticol şi pomicol pe care îl produc.

Gopodăria lui Mihail Paciu a vost vizitată în iunie curent de către Igor Dodon. Ultimul a afișat pe pagina sa web fotografii în care apare alături de Paciu pe câmpurile deținute de agircultor și a scris că acesta va exporta și în anul curent material săditor pomicol în Federația Rusă.

Partidul Socialiștilor a anunțat anterior despre încă șase candidaturi pentru funcția de deputat, înaintați pe circumscripții uninominale. Oleg Cuciuc a fost înaintat în calitate de deputat pentru circumscripția Căușeni, Alexandru Jolnaci – pentru circumpscripția uninominală Ștefan Vodă, Aliona Pilipețcaia – pentru circumscripția electorală Soroca, Sergiu Groza pentru circumscripția electorală Florești, Irina Lozovan pentru circumscripția uninominală Ocnița și Dondușeni și Vladimir Mizdrenco pentru circumscripția uninominală din raionul Râșcani.