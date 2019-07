Parlamentul rămâne fără un deputat. Maia Sandu a demisionat din funcția de parlamentar

În contextul în care a trecut deja o lună de la învestirea noului Guvern, Maia Sandu și-a depus mandatul de deputat, în favoarea celui de premier. Astfel, potrivit legislației, în circumscripția din diasporă în care a fost aleasă Maia Sandu, ar urma să fie organizate alegeri parlamentare noi.

La mandatul de deputat ar urma să renunțe și Andrei Năstase, ministru al Afacerilor Interne, dar și ministra Educației, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Ministrul de Interne nu a răspuns la apeluri pentru a ne informa dacă a renunțat la mandatul de deputat, iar consiliera ministrei Educației ne-a comunicat că revine ulterior cu un răspuns.