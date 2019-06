Parlamentul a constituit o comisie de anchetă pentru a investiga o eventuală implicare a PDM în deciziile luate de CC

Parlamentul a votat un proiect de hotărâre cu privire la instituirea unei comisii de anchetă pentru „elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa puciului anticonstituțional a Partidului Democrat realizată prin intermediul Curții Constituționale (CC) și a Procuraturii Generale”. Potrivit deputatului Sergiu Litvinenco, această comisie urmează să investigheze implicarea democraților în deciziile luate de CC cu privire la dizolvarea Parlamentului și declararea neconstituțională a numirii Guvernului Sandu.

„Începând cu 7 iunie în R. Moldova a avut loc o tentativă de puci realizată de Partidul Democrat prin intermediul Curții Constituționale și Procuraturii Generale. Deși toată comunitatea internațională a recunoscut Parlamentul și Guvernul, CC arbitrar, a adoptat între 7 și 9 iunie, șase acte. Deși toate aceste acte au fost revizuite și anulate printr-o hotărâre a CC, este nevoie de o analiză serioasă a modului în care aceste acte au fost adoptate”, a declarat Litvinenco de la tribuna Parlamentului.

Deputatul a mai precizat că dubiile privind corectitudinea deciziilor sunt generate și de profilul judecătorilor CC, în circumstanțele în care trei judecători au fost anterior deputați ai fracțiunii Partidului Democrat, iar doi judecători au fost incluși în componența CC cu puțin timp înainte de alegeri.

„Având în vedere această imagine a judecătorilor, avem bănuieli rezonabile că deciziile au fost emise la comanda PDM și a liderului lor, Vladimir Plahotniuc”, a mai precizat Litvinenco.

Deputatul democrat Sergiu Sîrbu a menționat însă că democrații nu vor delega membri în această comisie și a calificat această inițiativă drept o „execuție publică și răfuială”.

„Vă previn că nu se face în felul ăsta. Vă spun serios că inscripția PDM nu are nimic comun cu chestia asta. În PDM nu există nicio decizie care să vă dea posibilitatea să învinuiți PDM. Vreau să vă spun că cel puțin 26 de deputați, eu, în orice caz, nu am participat la nicio discuție. CC a luat decizii pe care trebuie să le respectăm”, a menționat și deputatul democrat Dumitru Diacov.

Din componența Comisiei vor face parte 9 persoane, după cum urmează:

Anterior Curtea Constituțională a declarat neconstituțională alegerea conducerii Parlamentului R. Moldova și votarea noului Guvern, iar ulterior, a instituit interimatul funcției de președinte, după ce, în prealabil, a decis că termenul limită în care putea fi votat un nou Guvern era 7 iunie 2019, nu 9 iunie, așa cum se menționa anterior în spațiul public. La 15 iunie, la scurt timp după ce PDM a declarat că se retrage în opoziție, Curtea Constituțională și-a anulat însă toate deciziile enumerate mai sus.